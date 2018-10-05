«Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников

«Дикси» модернизировала систему внутренних коммуникаций и перешла на цифровое управление корпоративным телевидением.

В рамках этого проекта в главном офисе ГК «Дикси» установлена и функционирует стеклянная интерактивная стена с тач-интерфейсом, которая позволяет сотрудникам быть в курсе последних новостей компании.

Корпоративное телевидение в «Дикси» работает на платформе по управлению цифровым контентом Addreality. На сенсорной стеклянной панели транслируется информация о корпоративных мероприятиях, обучающие курсы, важные новости компании. Помимо этого, на экран выводятся локации торговых точек «Дикси» на картах во всех регионах присутствия компании. Панель также выполняет навигационную функцию для сотрудников офиса управляющей компании. Проект выполнен совместно с компанией Ascreen.

«Основным капиталом нашей компании являются люди, поэтому блок корпоративных коммуникаций одним из первых должен откликаться на вызовы времени и в соответствии с ними корректировать стратегию работы. Используя современные технологии, мы совершенствуем корпоративную культуру компании и оптимизируем взаимодействие между коллегами. Этот подход отражает цифровую стратегию развития нашей группы компаний, которую мы поддерживаем и на уровне внутренних коммуникаций. Модернизировав систему информирования сотрудников, мы добились "вау-эффекта" и уже получили положительные отзывы от персонала», – отметила директор по персоналу ГК «Дикси» Марина Гладких.

Платформа Addreality выступает в качестве единого инструмента решения цифровых задач ГК «Дикси» для внутренней аудитории. Продукт интегрируется со сторонними информационными ресурсами через RSS-канал, а управление контентом происходит через единый личный кабинет. Благодаря этому платформа объединяет разные информационные потоки на одной площадке.

«Digital Signage, как инструмент цифровой корпоративной культуры, используется по всему миру, и в России он постепенно набирает популярность. Многие компании начинают с одного решения, например, со звукового оформления или видеостен и затем расширяют сферу применения цифровых коммуникаций. Для того, чтобы такое развитие проходило максимально быстро и комфортно для бизнеса, необходимо правильно выбрать платформу, которая сможет обеспечить управление любыми цифровыми форматами – от корпоративного ТВ до цифровых коммуникаций в торговом зале и таргетированной рекламы для покупателей», – сказал руководитель проектов Addreality Надежда Мадзаева.

«В гибкости к изменениям заключается основная задача подобных решений: в будущем их функциональность может меняться в зависимости от потребностей компании, – отметил Михаил Суханов, руководитель проектов Ascreen. – Именно за счет этого комплекс традиционных коммуникаций удачно дополняется мультимедийными решениями – способности к адаптации последних несравнимо выше».