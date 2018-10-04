СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP

SAP и Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) запускают единую информационную трейдинговую систему (ЕТИС) на базе SAP Commodity Management. Новое решение позволит компании повысить эффективность процесса продаж и работы международных трейдеров, обеспечить прозрачность подготовки оферт, уменьшить риски при заключении сделок.

До создания системы трейдеры вели оферты и рассчитывали экономику сделок в файле Excel, а все согласования происходили в почтовой переписке. Из-за отсутствия системного подхода процесс был непрозрачным, а расчет цены зачастую оказывался неоптимальным с точки зрения истории цен, рыночных индексов и общей маржинальности сделки.

Целями проекта автоматизации стали снижение рисков ошибок в ценообразовании, уменьшение количества погрешностей при расчете и закрытии, использование функционала опциональности, а также сокращение высоких трудозатрат. Дополнительным стимулом к внедрению стала необходимость поддержки введения оферт и их согласование из любой точки мира.

Новая платформа позволит трейдерам самостоятельно вносить всю информацию для проверки и согласования в систему через удобный Fiori интерфейс, специально настроенный для быстрого формирования оферт. После согласования оферты автоматически преобразуются в сделки и дополняются данными, необходимыми для расчета экономических показателей и сравнения с предложением трейдера.

Помимо этого, анализ рисков при заключении сделок и формирование актуальной отчетности по ним будут выполняться без обращения к линейному персоналу СУЭК. В целом результатами проекта стали: прозрачность подготовки оферты и данных по заключенным сделкам, ускорение формирования отчета по согласованным сделкам, повышение эффективности операционного персонала и снижение рисков при их заключении.

«Для нашей компании внедрение SAP Commodity Management - важный проект, так как СУЭК планомерно расширяет рынки сбыта и клиентскую базу. Новая система позволит трейдерам не только оформлять сделки, но и определять, насколько они выгодны, и как нужно скорректировать условия, чтобы они устраивали обе стороны. Помимо этого, решение позволяет рассчитывать различные риски, чтобы учитывать абсолютно все параметры в процессе подготовки и заключения сделок. В дальнейшем планируется тиражировать решение на все зарубежные офисы СУЭК, - отметил Вадим Пестун, директор по информационным технологиям АО «СУЭК».

«Использование специализированных инструментов SAP для закупок и продаж сырья дает нашим клиентам дополнительные конкурентные преимущества. В частности, за счет сквозного управления цепочкой добавленной стоимости: от добычи и продажи до поставки продукции конечному потребителю в единой системе управления SAP ERP. Благодаря комплексу наших решений СУЭК получит существенные экономические эффекты и снизит риски потерь выручки при заключении биржевых сделок», - сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.