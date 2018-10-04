Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., на конференции NEXT 2018 объявила о предстоящих технологических усовершенствованиях всех систем в составе ведущего комплекса решений для создания ИТ-инфраструктур. Они помогут заказчикам модернизировать центры обработки данных в рамках стратегии цифровых преобразований.

Усовершенствования включают в себя создание первой гиперконвергентной инфраструктуры Hitachi, которая обещает значительно более высокую производительность и эффективность для заказчиков, использующих платформу Hitachi Unified Compute Platform HC (UCP HC).

«Все больше компаний осуществляют модернизацию собственных центров обработки данных. Они рассматривают возможность использования гиперконвергентных инфраструктур для повышения гибкости и упрощения процедур развертывания и администрирования, – сказал Майк Леоне (Mike Leone), старший аналитик Enterprise Strategy Group. – Постоянное развитие инновационных решений и технологий для опорной инфраструктуры, таких как новая гиперконвергентная система, целиком построенная на базе энергонезависимой флэш-памяти, станут важным фактором, позволяющим организациям максимально раскрыть потенциал гиперконвергентных платформ в процессе цифровой трансформации и создания "облакоподобной" инфраструктуры ИТ».

Семейство конвергентных, гиперконвергентных и стоечных систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP) предлагает заказчикам упрощенные, прошедшие тщательную проверку платформы, которые объединяют в себе функции вычислений, сетевые возможности и функции хранения данных. Эти платформы отличает скорость установки и простота управления/расширения в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса.

В числе расширений линейки UCP можно отметить следующие. Серию программно-аппаратных решений на основе гиперконвергентной инфраструктуры Hitachi Unified Compute Platform HC (UCP HC) пополнит новая система UCP HC V124N. Эта система обеспечивает высокую плотность и емкость хранения данных. При этом она отличается низкой задержкой, имеет форм-фактор 1U и вмещает в себя до 12 энергонезависимых модулей памяти типа SSD (до четырех сверхбыстрых SSD-модулей Intel Optane, выполненных по технологии Intel 3D XPoint, под кэш и до восьми энергонезависимых модулей памяти типа SSD под хранилище данных).

Благодаря этому физическая емкость системы может достигать 72 ТБ. Эта система в первую очередь рассчитана на заказчиков, которым необходима более высокая скорость выполнения операций ввода-вывода (IOPS) и сверхнизкая задержка. Эти параметры играют важную роль для таких приложений, как аналитическая обработка в режиме реального времени, биржевая торговля, выявление мошеннических действий и обработка транзакций в режиме онлайн (OLTP). Предлагаемая гиперконвергентная система позволит заказчикам существенно повысить производительность, увеличить эффективность и добиться скорейшей окупаемости инвестиций благодаря выполнению сотен тысяч операций ввода-вывода (IOPS) менее чем за миллисекунду. Данная система имеет в три раза большую производительность выполнения операций ввода-вывода (IOPS), нежели предыдущая версия системы UCP HC, а также обеспечивает в четыре раза меньшую задержку.

Hitachi Unified Compute Platform Advisor (UCP Advisor), программное обеспечение для управления и координации инфраструктуры ИТ, пополнится новой функцией диспетчера развертывания. UCP Advisor автоматизирует сотни задач, ранее выполнявшихся вручную, и позволяет сократить сроки развертывания от нескольких дней до нескольких часов.

Системы Hitachi Unified Compute Platform CI (UCP CI) теперь будут поддерживать серию серверов Hitachi Advanced Server DS7000, предназначенных для поддержки самых требовательных и масштабируемых прикладных систем, в том числе таких, как SAP и Oracle, а также серию серверов Hitachi Advanced Server DS225. Эти сервера снабжены графическими ускорителями Tesla от NVIDIA, которые используются для поддержки приложений, интенсивно задействующих в работе графику.

Hitachi Unified Compute Platform RS (UCP RS), система на базе архитектуры Rack-scale для упрощения развертывания гибких инфраструктур для работы с данными в требуемом масштабе, теперь будет включать в себя поддержку серии серверов Hitachi DS225 с графическими ускорителями Tesla от NVIDIA, обеспечивающих поддержку приложений с высокими требованиями к графическим функциям.

Решение Hitachi Solution for Databases, построенное на основе систем UCP, расширяет возможности заказчиков в части оптимизации и масштабирования инфраструктуры данных для систем Oracle, критичных для бизнеса.

В систему оптимизации под Oracle Enterprise Data Warehouse (EDW) добавлена поддержка Hadoop в качестве целевой системы для частичного переноса нагрузки. Возможность переноса «холодных» данных из продуктивной инфраструктуры Oracle EDW в систему Hadoop позволяет уменьшить объемы данных в EDW и, как следствие, повысить ее производительность и сократить затраты, связанные с приобретением лицензий на объем информации, содержащейся в основной базе данных.

Возможность выгрузки данных из Oracle EDW в MongoDB, а теперь и в Hadoop (благодаря интеграции платформ Hitachi Unified Compute Platform RS (UCP RS) и Pentaho Data Integration) позволяет получить инфраструктурное решение, умеющее смешивать данные, поступающие из множества разрозненных источников.

Кроме того, заказчики Oracle, использующие критически важные, высокопроизводительные базы данных и прикладные инфраструктуры, теперь могут воспользоваться конфигурациями UCP CI с серверами серии Hitachi DS7000 для достижения уровней масштабируемости и производительности, которые необходимы современным цифровым компаниям.

Платформа Hitachi Solution for the SAP HANA теперь предоставляет заказчикам более широкие возможности выбора и обеспечивает более простой механизм управления благодаря недавно сертифицированным аппаратно-программным решениям SAP HANA, в основе которых лежит конфигурация Hitachi UCP CI с серверами серии Hitachi DS7000, и расширенной интеграции функций управления устройствами хранения данных Hitachi и серверными адаптерами для SAP HANA Cockpit.

Предполагается, что конфигурации UCP CI с серверами серии Hitachi DS7000 обеспечат поддержку целого ряда виртуальных инфраструктурных решений, в том числе Virtual HANA (vHANA) и других систем на базе VMware.

«Hitachi Vantara намерена и впредь поставлять заказчикам, использующим наши продукты для инфраструктуры ИТ, самые современные технологические решения, позволяющие удовлетворить растущие требования к бизнес-функциям, скорости, объемам обрабатываемых данных, эффективности, гибкости и простоты управления, – сказал вице-президент Hitachi Vantara по маркетингу интегрированных решений Боб Мадайо (Bob Madaio). – Благодаря этим усовершенствованиям мы вновь предлагаем заказчикам непревзойденный выбор оптимизированных систем и проверенных решений, помогающих ускорить окупаемость инвестиций и по максимуму использовать потенциал аналитической обработки данных для улучшения результатов бизнеса».