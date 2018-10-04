Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики

«Аванпост», один из ведущих российских разработчиков систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения системы Avanpost IDM в Национальном банке Кыргызской Республики, центральном банке страны.

Внедрение Avanpost IDM выполнено в рамках комплексного проекта модернизации информационной инфраструктуры банка, реализованного «АМТ-груп». При выборе системы для контроля и управления жизненным циклом учетных записей пользователей специалисты «АМТ-груп» руководствовались не только качественными характеристиками существующих на рынке решений, но и принципом экономической целесообразности. Оптимальным решением, обладающим необходимым набором функций и удовлетворяющим требованиям по гибкости и масштабируемости, стал Avanpost IDM.

В Национальном банке Кыргызской Республики IDM-система контролирует порядка 20 информационных систем (ИС) различного назначения, причем в 10 из них она полностью управляет доступом пользователей, а в остальных — осуществляет учет и контроль доступа. Особо подчеркнем, что с IDM интегрированы все национально-значимые ИС, непосредственно обслуживающие систему межбанковских расчетов страны.

Отметим, что при решении интеграционных задач специалисты «Аванпост» провели категоризацию всех ИС банка и разработали четыре класса управляющих коннекторов (модулей сопряжения), с помощью которых вышеуказанные ИС были подключены к Avanpost IDM. Это позволило сделать архитектуру подсистемы интеграции более прозрачной и универсальной, а также заложить фундамент для дальнейшего подключения новых ИС к системе IDM.

Кроме того, в рамках данного проекта проведен комплексный анализ текущего состояния бизнес-процессов управления доступом, определены принципы автоматизации этих процессов — с учетом применения Avanpost IDM и ее интеграции с управляемыми информационными системами. Затем — уже на основе работающей IDM-системы — модернизированные процессы управления и контроля доступа были реализованы в полном объеме. В результате значительно повысились уровень и полнота автоматизации работы Отдела информационной защиты (в части управления и контроля доступа), сократился объем рутинной работы по выполнению заявок на изменение прав доступа, появились новые механизмы контроля (например, встроенный в Avanpost IDM аудит прав доступа).

Внедрение IDM-системы снизило риски несанкционированного доступа пользователей к информационным системам банка. Поскольку к IDM подключены национально-значимые ИС, это оказывает масштабное позитивное влияние на работу всей банковской системы Кыргызской Республики.

«Системы класса IDM стали одним из наиболее подходящих инструментов противодействия современным угрозам ИБ, включая различные компьютерные преступления, опирающиеся на изъяны в управлении доступом. В банковской сфере внедрение IDM-решений приносит наибольший эффект. С одной стороны, концентрация денежных средств привлекает злоумышленников и способствует применению ими сложных схем преступлений, зачастую выходящих за рамки отдельных кредитно-финансовых организаций. Сегодня именно регулятор отрасли может системно противодействовать этой тенденции в масштабах страны. И современное IDM-решение помогает регулятору решать эту задачу. С другой стороны, высокая ИТ-зрелость специалистов банковской сферы, наличие процессов управления и контроля доступа и готовность оптимизировать их создают предпосылки для продуктивного сотрудничества заказчика и исполнителя и для выполнения проектов, в которых полностью раскрывается потенциал современных IDM. Не могу не отметить очень высокий уровень компетенций у специалистов заказчика, неизменно высокий уровень заинтересованности и участия на всех этапах внедрения и сопровождения Avanpost IDM. В частности, с помощью имеющихся в системе инструментов коллеги создали гибкую ролевую модель, отвечающую всем потребностям Национального банка Кыргызской Республики» – отметил Андрей Конусов, генеральный директор компании «Аванпост».