«Альфастрахование» внедрила сервис распознавания документов Smart Engines

«Альфастрахование» приступило к полноценной эксплуатации Smart Engines в веб-системе для обработки документов при оформлении полисов страхования еОСАГО и автокаско, а также в агентском мобильном приложении «Альфа Агент», предназначенном для документооборота компании с агентами.

Технология Smart IDReader от российской компании Smart Engines – многоплатформенное решение по распознаванию удостоверяющих документов и банковских карт. Сейчас технология поддерживает распознавание паспорта и еще более 20 российских документов, машиночитаемой зоны на любых документах, банковских карт и более 600 типов удостоверяющих личность документов различных стран мира.

Теперь не нужно при покупке еОСАГО и автокаско вручную вводить весь набор данных из документов: паспорта гражданина РФ, водительских прав, СТС, ПТС и диагностической карты. Достаточно загрузить фотографии, а технология Smart IDReader сама считает необходимые данные и внесет их в нужные поля для дальнейшего оформления полиса.

«Очень часто клиенты допускают ошибки, вводя вручную данные документов. Внедрение Smart IDReader позволит повысить качество ввода данных, ведь для распознавания с помощью Smart IDReader одного изображения паспорта на сервере требуется меньше одной секунды. Извлеченные данные используются для предзаполнения форм на сайте, после их проверки страхователь отправляет свою заявку сразу на оформления полиса», – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

«Нам крайне важно, чтобы любые новации, сервисы, позволяющие клиентам экономить время, гарантировали также качество, скорость и правильность обработки данных, полностью соответствуя нашему девизу «Сервис будущего в настоящем». Решение Smart IDReader позволяет нашим клиентам сделать еще один шаг в сторону прекрасного цифрового будущего, – сказал директор департамента электронных продаж «Альфастрахование» Антон Косачев.