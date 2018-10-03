«Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков

Закон 54-ФЗ обязывает пользователей кассовой техники (кассиров, продавцов) направлять покупателю электронный кассовый чек, если тот до момента расчета предоставил абонентский номер или адрес электронной почты. По запросам предпринимателей, для удобства работы с такой информацией от потребителей, «Платформа ОФД» открыла сервис «База электронных чеков», говорится в сообщении пресс-службы ОФД.

Это новая дополнительная услуга для клиентов компании, которая доступна в разделе «Электронные чеки» личного кабинета ОФД. У владельцев касс теперь появилась возможность заказать более детальный отчет о передаче электронных чеков на абонентский номер или e-mail покупателя. Такой отчет, помимо стандартных атрибутов детализации, может включать в себя данные, предоставленные покупателем для отправки чека, например, номер телефона покупателя, е-mail, ссылку на чек.

Таким образом, владельцам касс станет удобнее обеспечивать соблюдение 54-ФЗ в рамках отправки электронных чеков покупателям, говорится в сообщении. Кроме того, у магазинов и заведений питания появится больше полезной информации для работы с программами лояльности, маркетинговыми активностями и для реализации эффективных коммуникаций со своими клиентами на основе полученных от потребителей сведений. При этом в развитии таких активностей предпринимателям следует руководствоваться требованиями законодательства об использовании данных получателей электронных чеков.

«Цифровизация, современные технологии обработки фискальных данных помогают ритейлу не только грамотно и удобно работать по требованиям закона, но и развивать персонализированные отношения с покупателями, выстраивать выгодное для обеих сторон сотрудничество. Сегодня это становится одним из определяющих условий успешности бизнеса. Для решения таких задач магазинов и заведений питания мы расширяем линейку сервисов по обработке имеющейся у них информации, — отметил Алексей Баров, генеральный директор "Платформа ОФД". — Сервис "База электронных чеков" дает новый инструментарий по коммуникации с покупателями прежде всего малым и средним компаниям».