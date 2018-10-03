Онлайн-сервис GroozGo протестировал систему электронных транспортных накладных Synerdocs

Участники рынка грузоперевозок тестируют решение Synerdocs, российский сервис, который позволяет обмениваться электронными транспортными накладными (ЭТрН). Первым, кто оценил его на практике, стал онлайн-сервис GroozGo, российский онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок, говорится в сообщении компании Synerdocs.

«Примечательно, что тестовый рейс с использованием транспортной накладной в электронном виде в России состоялся 12 апреля – в день первого полета человека в космос, – сказал руководитель проектов Synerdocs Александр Валеев. – В этот раз “центром управления полетами” стала команда Synerdocs, именно под ее контролем российские компании GroozGo и “Дядя Ваня” впервые обменялись ЭТрН».

Продуктовый холдинг «Дядя Ваня» был предложен представителями GroozGo неслучайно. Обе компании максимально заинтересованы в автоматизации и ускорении бизнес-процессов, говорится в сообщении. Для тестирования решения был выбран рейс «Краснодар-Москва». Компания GroozGo доставила груз от склада готовой продукции до логистического центра «Дядя Ваня», фура находилась в пути 2 дня.

Первому обмену ЭТрН предшествовали многочисленные подготовительные работы. Специалисты Synerdocs провели обучение для сотрудников компаний: водителей, работников склада, менеджеров онлайн-сервиса. Для всех участников документооборота подготовлены инструкции, в которых пошагово описана работу с электронными транспортными накладными и простой электронной подписью (ПЭП). На момент тестирования решения все участники были готовы к работе с электронными документами.

Тестовый рейс с использованием ЭТрН в GroozGo прошел успешно. Участники оценили основные преимущества решения от Synerdocs, — в частности: подготовка и подписание транспортных накладных в электронном виде занимает несколько минут; документы доставляются за считанные секунды и больше не теряются в пути; срок получения оплаты за выполненный рейс ускоряется на 10-15 дней.

Следующий шаг цифровизации бизнеса в GroozGo — перевод на ЭТрН других грузовладельцев и использование простой электронной подписи для обмена другими документами: заявками на перевозки, доверенностями и т.д., говорится в сообщении компании.

«Таким образом, клиенты GroozGo смогут разместить онлайн-заявку по принципу “одного окна”, получить оптимально подобранное транспортное средство и водителя, наблюдать за маршрутом в режиме реального времени, а после завершения рейса обменяться полным комплектом документов с электронными подписями, не выходя из личного кабинета сервиса. В этом случае GroozGo полностью перейдёт на автоматический режим с минимальным использованием человеческих ресурсов, ускорив масштабирование бизнеса», — отметила Оксана Погодаева, сооснователь и директор по логистике GroozGo.