«Ланит» и МИСиС оптимизируют работу металлургов с помощью искусственного интеллекта

«Ланит» и Институт непрерывного образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Datana.

Цель проекта – оптимизировать производство на предприятиях черной и цветной металлургии. Решение Datana использует предиктивную аналитику и искусственный интеллект в сочетании с глубокой отраслевой экспертизой.

Datana строит прогнозные математические модели технологических процессов. В реальном времени оператор производства получает рекомендации по управлению режимами. Решение будет применяться для контроля брака, расходования материалов и энергоресурсов, а также для мониторинга показателей технологического процесса – все это, как предполагается, приведет к существенной экономии на предприятиях.

«Ланит» и Институт непрерывного образования планируют заниматься совместной разработкой и экспертизой математических алгоритмов Datana, взаимодействовать в совместных проектах консалтинга и внедрения решения на производственных площадках металлургических холдингов. Участники соглашения займутся совместным продвижением продукта на рынке.

Со стороны МИСиС с проектом будут работать ведущие эксперты в области сталелитейного производства и математического моделирования технологических процессов. От «Ланит» бизнес-направление Datana курирует департамент цифровых решений.

Владимир Захаров, директор департамента цифровых решений «Ланит», сказал: «Для "Ланита" это, бесспорно, стратегическое партнерство для выхода на новый рынок черной металлургии. Уверен, при участии экспертов Института непрерывного образования "МИСиС" наше предложение принесет субъектам отрасли максимальную пользу для повышения эффективности производства и снижения издержек».

Владимир Сапунцов, директор Института непрерывного образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», сказал: «МИСиС имеет высококвалифицированных экспертов как в технологиях, так и в моделировании металлургических процессов. Мы готовы к долговременному и плодотворному сотрудничеству с "Ланитом"».