Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове

Inline Technologies завершила проект по комплексной реорганизации инфраструктуры учета коммунального ресурсоснабжения г. Чехова (Московская область). Работы проводились по договору с муниципальной ресурсоснабжающей организацией (РСО) «ЖКХ Чеховского района» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении».

Inline Technologies создала в комплексе ЖКХ города автоматизированную систему коммерческого учета коммунальных ресурсов, интегрировав ее в существующую инфраструктуру ресурсоснабжения и оснастив многоквартирные дома общедомовыми приборами учета (ОДПУ) потребляемых ресурсов.

Созданная система позволяет обеспечить полную прозрачность процессов поставки и последующей оплаты коммунальных ресурсов. С ее помощью собственники и наниматели квартир, а также РСО и органы исполнительной власти Чеховского района могут контролировать не только количество, но и качество поставляемых ресурсов.

Функциональность системы также позволяет муниципальным эксплуатационным службам осуществлять мониторинг температурных и гидродинамических режимов поставки коммунальных ресурсов в режиме реального времени. Это помогает им своевременно выявлять потери из-за утечек, реагировать на инциденты и сводить к минимуму технические проблемы и финансовые убытки от неполадок на сетях.

В целом внедрение системы коммерческого учета коммунальных ресурсов создало необходимые условия для реализации административно-общественного контроля над тепло- и водоснабжением жилого фонда и соблюдением принципа «сколько потребили – за столько заплатили», который заложен в федеральном законе «Об энергосбережении». Кроме того, с помощью данных из системы администрация городского округа Чехов теперь имеет возможность максимально точно и юридически корректно оценивать качество работы РСО и эффективность энергосберегающих мероприятий, проводимых городом.

Программно-аппаратным ядром системы является комплекс интеллектуального мониторинга и учета Univef Smart, разработанный российской компанией Univef, а в составе ОДПУ используются устройства ведущих отечественных производителей измерительного оборудования, сертифицированные в системе Росстандарта.

В настоящее время система обрабатывает показания от всех узлов коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в г. Чехове, население которого составляет более 70 тыс. человек. В дальнейшем планируется развить ее за счет установки общедомовых приборов учета, а также консолидации и корреляции их показаний с индивидуальными счетчиками в других населенных пунктах городского округа Чехов.

Учитывая дефицит оборотных средств у муниципалитета, Inline Technologies предложила инвестиционную схему реализации проекта. Согласно этому, все работы выполнены компанией за счет внебюджетного финансирования, а возврат вложенных средств в соответствии с действующим законодательством будет осуществляться городом в течение 5 лет с момента ввода узлов учета в эксплуатацию.