InfoWatch внедрила в инфраструктуру ГАУ МФЦ Иркутской области DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor

Компания InfoWatch успешно внедрила в инфраструктуру Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области (ГАУ «МФЦ ИО») DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor, которая позволяет минимизировать риски утечки персональных и других конфиденциальных данных, а также решение для мониторинга действий сотрудников и привилегированных пользователей InfoWatch Person Monitor. Специалисты компании провели развертывание комплекса решений в инфраструктуре заказчика и завершили обучение сотрудников службы информационной безопасности МФЦ работе с решениями компании, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний InfoWatch.

В рамках проекта в 2017 г. было осуществлено пилотное внедрение решений InfoWatch в МФЦ Иркутской области, по результатам которого были разработаны рекомендации по объектам защиты и внедрены соответствующие политики безопасности, а также был осуществлен ввод DLP-системы в промышленную эксплуатацию на 1300 рабочих станциях.

МФЦ Иркутской области предоставляет клиентам более 600 услуг, для оказания которых сотрудники МФЦ работают с различными конфиденциальными документами: заявлениями, расписками, справками и т.п. Основной задачей проекта являлась реализация мер по защите персональных данных заявителей центров «Мои Документы», говорится в сообщении.

«Внедрение комплекса решений InfoWatch в МФЦ Иркутской области говорит о востребованности в регионе технических средств для контроля процессов обработки персональных данных и выявления действительно значимых инцидентов, – отметила Светлана Марьясова, региональный представитель ГК InfoWatch в Сибирском федеральном округе. – Данная организация имеет сложную филиальную структуру, с учетом которой нашей командой была проделана большая работа по разработке необходимой документации, регламентирующей использование DLP в структуре МФЦ, созданию политик реагирования на нарушения при обработке персональных данныхи тонкой настройке системы аналитиками и лингвистами».

«На этапе внедрения решения InfoWatch Traffic Monitor специалисты ГК InfoWatch уделили особое внимание настройкам политик безопасности, учитывая наши пожелания, – отметил заместитель директора ГАУ ''МФЦ ИО'' Евгений Зубович. – В результате значительно увеличилась эффективность работы по защите информации, а также было отмечено улучшение показателей целевого использования рабочего времени сотрудниками. Мы также высоко оценили компетентность и оперативность специалистов InfoWatch при предоставлении технических консультаций и разработке регламентов для нашей организации».