Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии

Осень 2018 года богата на события в области инженерного анализа: вышел новый релиз ПО для численного моделирования ANSYS 19.2, в России стало доступно ПО Motor-CAD для проектирования электродвигателей. Серию значимых событий продолжает XV конференция пользователей CADFEM/ANSYS «Инженерный анализ в эпоху цифровой трансформации» в Москве 16-18 октября. Вслед за развитием технологий цифровых двойников, аддитивного производства, предиктивной аналитики программное обеспечение для виртуальных экспериментов меняется и дополняется новыми возможностями. Эксперты на конференции расскажут, как применить на практике новые технологии.

Цифровые двойники и промышленный интернет вещей

В свете цифровой трансформации мировой экономики и в контексте инженерного анализа эксперты обращают внимание на необходимость внедрения в производство технологии цифровых двойников. Цифровые двойники в промышленности помогают сэкономить ресурсы и повысить производительность. Этот способ стал альтернативой традиционному долгому и капиталоемкому пути оптимизации мощностей производства.

Цифровой двойник изделия или процесса формируется в результате интеграции инструментов предиктивной аналитики, анализа Больших данных (Big Data), средств дополненной реальности и подходов численного моделирования ANSYS. Он отражает режим работы реально функционирующего объекта и возможные варианты отказов.

Адаптированный под бизнес-цели цифровой двойник предоставляет широкий спектр показателей работы оборудования в реальном времени для операционного обслуживания и ремонта, принятия управленческих решений. Прогнозы цифрового двойника дают информацию об износе деталей или неисправностях, включая нетипичные, чтобы заранее принять меры и избежать простоев и сбоев. Данные цифровых двойников также будут полезны для оптимизации существующих изделий и проектирования новых. Так технологии численного моделирования ANSYS выходят на новый уровень, на следующий этап жизненного цикла изделий – в область предиктивного технического обслуживания и операционной оптимизации изделий.

Промышленному интернету вещей и технологии создания цифровых двойников, а также стратегическому партнерству компаний ANSYS и PTC в этой области будет посвящен отдельный блок докладов на конференции CADFEM/ANSYS.

Моделирование технологий аддитивного производства

Быстрое прототипирование в современной промышленности стало возможно благодаря развитым технологиям 3D-печати. Преимущества аддитивного производства заключаются в низком расходе материалов, возможности изготовления конструкций повышенной сложности и высокой скорости.

Аддитивные технологии применяются не только для изготовления конечного продукта, но и для создания элементов оснастки или отдельных деталей сложной продукции. Активнее всего аддитивное производство находит применение в авиакосмической промышленности, автомобилестроении и биомедицине. Наиболее сложным, дорогостоящим и перспективным процессом аддитивного производства является 3D-печать с использованием металлов в качестве рабочего материала. Для того чтобы оптимизировать процесс 3D-печати и сократить риски, используется инструмент моделирования ANSYS Additive Suite.

В новой версии ANSYS Workbench Additive и ANSYS Additive Print 19.2 в процесс моделирования добавлены подробные данные о процедуре калибровки станков для 3D-печати изделий из металла.

Участники конференции CADFEM/ANSYS в этом году рассмотрят следующие темы в области аддитивного производства:





Расчет на прочность изделий из ячеистых структур, изготовленных аддитивным методом селективного лазерного плавления.

Решения для технологий аддитивного производства и топологической оптимизации в ANSYS Additive Suite.

ANSYS 19.2. Средства робастного проектирования и многокритериальной оптимизации.





Быстрые эксперименты на интерактивных трехмерных моделях

На первых этапах разработки промышленных изделий компьютерное моделирование применяется для тестирования многочисленных вариантов конструкции и последующего принятия верных проектных решений. Процесс интерактивного моделирования происходит в реальном времени, а пользователь в ходе такого моделирования может изменять множество геометрических и расчетных параметров.

Среди разработок ANSYS, Inc. для этих целей служит линейка программных продуктов ANSYS Discovery. Среди важных обновлений этой линейки в версии 19.2 — высокая скорость отображения результатов моделирования, новые возможности декомпозиции объектов, добавление параметрических исследований. Эксперты CADFEM и ANSYS во время работы демо-зоны на конференции продемонстрируют решение инженерных задач с помощью ANSYS Discovery.

Высокопроизводительные вычисления

Высокопроизводительные вычисления (HPC) применяются для численного моделирования с использованием больших объемов данных. Появление усовершенствованных программных продуктов для многодисциплинарного моделирования в реальном времени решения определенных задач также требует применения HPC.

Высокопроизводительные вычисления в численном моделировании решают три глобальные задачи. Во-первых, они позволяют моделировать физические процессы с максимальной детализацией. Во-вторых, позволяют решать задачи быстрее. В-третьих, можно отметить использование высокопроизводительных расчетов при решении задачи оптимизации и робастного проектирования. В этом случае инженерам необходимо в короткие сроки перебрать сотни вариантов, чтобы убедиться в правильности принятого конструкционного решения. При выполнении таких проектов без HPC справиться практически невозможно.

На конференции CADFEM/ANSYS по теме высокопроизводительных расчетов будет представлен отдельный доклад.

Успейте зарегистрироваться на конференцию до 10 октября