«Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение

«Корус консалтинг», российский системный интегратор, выполнил работы по миграции системы «Обращения граждан» Правительства Свердловской области с платформы ЕМС Documentum на систему, разработанную на компонентах СПО и на базе собственной ЕСМ-платформы «Спутник».

В результате проекта была переведена вся функциональность и выполнен ряд доработок. Как и в случае перевода СЭД, была значительно увеличена скорость выполнения операций, а также появились новые функции, повышающие удобство работы с системой: предварительный просмотр содержимого документов, полнотекстовый поиск и др.

«Данный проект снова подтвердил нашу высокую экспертизу в работе со свободно-распространяемым программным обеспечением, зрелость платформы "Спутник" и ее готовность к гибкой настройке под требования заказчиков», – сказал руководитель направления систем электронного документооборота ГК «Корус консалтинг» Александр Аксельрод.

«Правительство Свердловской области двигается по пути замещения импортного программного обеспечения в целях снижения уровня зависимости от иностранных технологий, и тем самым повышает качество обработки обращений граждан в регионе», – отметил Евгений Гурарий, заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области.

«Департаментом информатизации и связи Свердловской области сделан очередной важный шаг, выполняя мероприятия в сфере импортозамещения. Задача успешно реализована, свободно распространяемое программное обеспечение позволяет нам обрести независимость от иностранного производителя и двигаться по пути сокращения затрат областного бюджета», – отметил Юрий Гущин, руководитель Департамента информатизации и связи Свердловской области.

В системе «Обращения граждан» (СОГ) в исполнительных органах государственной власти Свердловской области реализованы следующие бизнес-процессы: регистрация, рассмотрение и контроль обработки обращений граждан; подготовка ответов и уведомлений заявителям; подготовка сопроводительных документов и перенаправление обращений по компетенции; ведение внутренней переписки (служебные, объяснительные записки и др.); контроль исполнительской дисциплины; формирование отчетности по 14 утвержденным формам; ведение графика приема граждан; регистрация личных приемов заявителей; широкие возможности управления справочниками системы; гибкие возможности настройки сроков исполнения задач в зависимости от типа задачи, типа/вида документа, а также использование календарных или рабочих дней; исполнение задач по документам в режиме замещения, возможность настроить замещение на определенный период для исполнения только определенных задач; графическое представление истории документа; интеграция с ССТУ.РФ; интеграция с АС «Обращения граждан»; интеграция с общедоступным порталом «Электронная приемная» (обработка обращений, направленных через Электронную приемную, предоставление информации о ходе рассмотрения обращения; возможность записаться на прием к руководителю); интеграция с Microsoft Exchange (отправка уведомлений пользователям о поступивших задачах; создание задач на регистрацию по обращениям, поступившим на email); интеграция с Microsoft Active Directory.