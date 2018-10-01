Delta Electronics объявила о запуске партнерской программы

Delta Electronics, один из лидеров в области решений для управления электропитанием и терморегулирования, с 1 октября 2018 г. запустил партнерскую программу направления «ИБП и решения для ЦОД». Основная цель программы – взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с широким пулом ведущих игроков рынка.

В рамках программы Delta Electronics предоставляет партнерам все необходимые ресурсы и максимальную поддержку для продвижения продуктов Delta в сфере ИБП и решений для ЦОД на рынке, чтобы компания-партнер получила дополнительный потенциал для роста и развития.

Партнерская программа в зависимости от уровня включает в том числе в себя: маркетинговый фонд; выплату рибейтов; предоставление оборудования на тестирование на бесплатной основе; программу регистрации проектов; участие в международных партнерских конференциях.

Delta Electronics выделяет 4 уровня партнеров: Registered Partner: базовый уровень партнерства, предполагающий годовой объем закупок до $14 999, сертификат об официальном статусе, бесплатное обучение на тренингах и семинарах Delta; Authorized Partner: $15 000-$50 000 закупок в год для реселлеров и $30 000-$100 000 для проектного бизнеса, партнер дополнительно получает доступ к порталу партнеров, обучение по программе пресейл; Advanced Partner: $50 000-$150 000 для реселлеров, $100 000-$200 000 для проектного бизнеса; у партнеров данного уровня в рамках проектного бизнеса появляется возможность участия в тренингах ASP1, ASP2, посещения шоурума Delta Electronics c заказчиками, по запросу организуются семинары/тренинги; Premier Partner: максимальный уровень партнерства, согласно которому продажи за год должны составлять свыше $150 000 для реселлеров и свыше $200 000 для проектного бизнеса. Партнер получает широкий выбор опций, включая получение оборудование оборудования для тестирования, посещение международных мероприятий Delta, полную предпродажную поддержку и помощь в подготовке проектов.

Михаил Гребенников, бизнес-директор направления ИБП и решения для ЦОД в России и СНГ Delta Electronics, сказал: «Старт партнерской программы – важный этап, к которому мы долго готовились, стараясь учесть все пожелания и предусмотреть оптимальные опции для наших партнеров. Запуская специальную программу, мы хотим предоставить партнерам как можно больше информации и ресурсов для продвижения продуктов Delta и стимулировать продажи как реселлеров, так и проектного бизнеса».