Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети. Новым клиентам, заключившим договор на услуги эквайринга со Сбербанком, обслуживание карт JCB будет доступно автоматически. Подключение возможности приема карт JCB клиентам, уже пользующимся услугой эквайринга от Сбербанка, будет производится поэтапно, говорится в пресс-релизе банка.

Платежная система JCB — одна из наиболее крупных международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 г. В 1981 г. JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, говорится в сообщении. На сегодняшний день выпущено более 117 млн карт JCB, основная доля которых приходится на Японию, Корею, Таиланд, Тайвань, Вьетнам и Китай. По данным Ростуризма, туристический поток в Россию из этих стран растет, что создает растущий спрос на обслуживание данных карт.

Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова отметила: «Развитие безналичного оборота в РФ — один из наших стратегических приоритетов. Поэтому подключение эквайринговой сети Сбербанка к платежной системе JCB — логичный шаг, ориентированный на создание комфортных условий для активного использования карт JCB зарубежными гостями и резидентами, а также для роста бизнеса торгово-сервисных предприятий, использующих эквайринг Сбербанка».

«Мы рады, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком на российском рынке, приступает к приему и обслуживанию карт JCB. Увеличение количества точек приема карт JCB — это важный этап для нашей компании в достижении цели по созданию стабильной базы держателей карт в России. Надеемся, что сотрудничество со Сбербанком станет большим шагом в развитии платежной системы JCB в России», — сказал Генеральный директор JCB International Eurasia Такаси Суэцугу.