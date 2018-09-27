Orange Business Services разработал ИT-инфраструктуру для нового офиса GSK в Москве

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, выполнил проект по созданию ИT-инфраструктуры для нового офиса GSK, британской фармацевтической компании. Внедренные облачные решения для совместной работы помогут GSK оптимизировать затраты на связь и повысят эффективность работы сотрудников.

GSK – крупная фармацевтическая компания, присутствующая более чем в 150 странах. Столь широкий географический охват подразумевает частые командировки для решения производственных вопросов и встреч с клиентами по всему миру. В связи с этим одной из главных задач, стоящей перед руководством GSK при переезде в новый московский офис, стало внедрение современных решений облачной телефонии и видеоконференцсвязи для совместной работы, говорится в сообщении компании.

Специалисты Orange провели работу по переходу с локальной телефонной станции на облачную платформу, созданию локальной сети и WiFi-зоны с бесшовным покрытием, а также внедрению системы видеоконференций. В результате, сотрудники смогут совершать звонки со стационарных компьютеров с применением софтфонов, а также проводить внутренние и внешние совещания на базе видеоконференций, оперативно решая часть рабочих задач без необходимости отправляться в командировку. Помимо этого, благодаря Wi-Fi подключению для сотрудников и гостей все коммуникационные сервисы становятся доступными в любой точке офиса.

«Orange Business Services поставляет интеграционные решения для GSK на протяжении многих лет. Мы гордимся, что с нуля выстроили ИT-инфраструктуру для нового офиса наших партнеров в Москве и одновременно помогли им повысить эффективность работы. Наши ВКС-решения позволяют значительно ускорить процессы согласования и принятия решений, что является одним из важнейших элементов цифровой трансформации бизнеса. 250 сотрудников GSK уже успешно переехали в новый офис», — сказал Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services Россия и СНГ.

«Мы не только сменили место, мы перешли на новую концепцию офиса, консолидировали инфраструктуру, отказались от проводов и кабинетов. Много изменений, но все с положительным результатом. Мы благодарны компании Orange за поддержку при внедрении самых передовых решений и интеграции с глобальными сервисами GSK: беспроводной связью, видеоконференциями и унифицированными коммуникациями. За этими сухими словами стоит прежде всего надежная инфраструктура, обеспечивающая комфорт в работе для каждого из наших сотрудников», — отметил Алексей Анисимов, глава IT-департамента GSK Pharma Россия и СНГ.