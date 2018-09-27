«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика»

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему на базе платформы bpm’online отечественного вендора Террасофт в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» (группа компаний «Эссилор»), специализирующейся на продаже очковых линз, технологического и офтальмологического оборудования, говорится в пресс-релизе «Норбит».

Целью проекта стала новая информационная система, позволяющая регламентировать и ускорить процессы взаимодействия с клиентами. Сейчас в системе работает весь отдел продаж и клиентская служба заказчика. С помощью инструментов bpm’online пользователи собрали полную информацию о рынке для формирования обновленной коммерческой стратегии.

Основной причиной внедрения CRM-системы в «Эссилор-Луйс-Оптика» стала необходимость автоматизировать существующие коммерческие процессы для увеличения доли компании на рынке и использовать ресурсы команды продаж наиболее эффективно.

В качестве ИТ-системы специалисты «Норбит» предложили bpm’online sales. Это решение управляет всем циклом продаж: от анализа потребности и коммерческого предложения, до формирования «воронки продаж», планирования визитов, сегментирования клиентов, прогнозов и фактов продаж. В основе разработки лежит интеллектуальная платформа для управления бизнес-процессами bpm’online. Интерфейс решения обеспечивает быстрый доступ к контактной информации, разделенной по категориям, а также к истории взаимодействия с клиентами.

«Важнейшим элементом любого бизнеса является клиентская база, требующая системного подхода при работе с ней. “Норбит” предложил компании “Эссилор-ЛУЙС-Оптика” CRM-систему с максимально гибкими инструментами. Их возможности помогут перестроить стратегию компании и вывести бизнес на новый уровень», — сказал Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит».

«Компания “Эссилор-Луйс-Оптика” для развития своего бизнеса использует лучшие практики и решения для повышения эффективности существующих бизнес- процессов. Система CRM, как основной инструмент автоматизации коммерческой активности, позволила накопить и проанализировать полную информацию о рынке, а также правильным образом сфокусировать и распределить усилия команды продаж», — отметил Андрей Дорофеев, Sales Effectiveness Director компании «Эссилор-ЛУЙС-Оптика».