Выпущен браузер Vivaldi 2.0

Компания Vivaldi выпускает финальную версию своего браузера Vivaldi 2.0, предоставляющего новые возможности продуктивной работы для каждого пользователя, говорится в сообщении компании.

Цель Vivaldi проста – пользователи должны, полагают разработчики, иметь возможность контролировать, как выглядит их браузер, как он работает и что делает. Новая версия браузера предоставляет функции, которые адаптируются к запросам пользователя, позволяют изменять внешний вид по своему вкусу и создавать свой стиль работы в сети.

Vivaldi 2.0 является большим шагом в достижении этой цели. Следуя запросам и рекомендациям пользователей, команда Vivaldi сделала более 1500 улучшений с момента выхода первой версии в 2016 году, говорится в сообщении.

Синхронизация данных браузера между установленными на разных компьютерах версиями, улучшенные боковые панели, настраиваемая ширина размещенных в одном окне вкладок и многое другое делает Vivaldi мощным инструментом с большим набором настроек. И при этом все функции браузера просты в использовании.

«С браузером работают абсолютно все пользователи интернета, независимо от устройства – это делает его самым важным приложением на вашем компьютере. Вначале это была программа для отображения статических веб-страниц, а сегодня это портал в мир, где мы живём, учимся, работаем и отдыхаем. Vivaldi позволяет вам делать всё это быстрее, проще и безопаснее», – сказал директор Vivaldi Йон фон Тэчнер.

В частности, настройки Vivaldi предоставляют такие возможности, как расположение панели вкладок по вертикали, перенос адресной строки вниз (или её полное отключение), регулировка масштаба интерфейса и веб-страниц, а также режим чтения для более комфортного отображения текста, адаптивное изменение цветовых тем в зависимости от просматриваемых веб-сайтов, использование различных тем оформления по расписанию, настраиваемая Экспресс-панель и фоновый рисунок окна.

Синхронизация между компьютерами позволяет легко и надёжно синхронизировать данные пользователя между несколькими установленными на разных компьютерах версиями браузера. Такие данные включают в себя закладки и Экспресс-панель, сохранённые пароли и данные автозаполнения форм, историю введенных адресов, расширения и заметки.

Для оптимального использования экранного пространства и упрощения работы, браузер Vivaldi предлагает боковую панель – расширяемый, многофункциональный инструмент, включающий панели Загрузки, Закладки, Историю, Веб-панели, Панель окна и Заметки.

Также, по словам разработчиков, Vivaldi обладает широкими возможностями управления вкладками, включая их группировку, переименование и поиск, а также закрепление вкладок, перетаскивание, выгрузка вкладок из памяти компьютера, отключение звука на вкладках при необходимости. Также пользователи имеют несколько способов доступа к данным функциям. Примечательно, что, как говорится в сообщении, Vivaldi не отслеживает деятельность пользователей.