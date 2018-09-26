Северная столица создает электронную медицинскую карту петербуржца

В Санкт-Петербурге создается электронная медицинская карта петербуржца: к сервису уже подключены 174 медицинские организации, что составляет 70% от общего числа запланированных подключений. Об этом рассказал главный специалист по информатизации здравоохранения СПб ГБУЗ МИАЦ Евгений Коган на третьей практической конференции «Практическая польза региональных информационных систем для здравоохранения. Ориентир — на пациента», прошедшей в Северной столице.

По словам эксперта, к концу 2019 г. по планам 247 медицинских организаций будут передавать в медицинские карты 23 вида документов (в 2018 г. – 14 видов документов). Работы ведутся в рамках исполнения распоряжения Комитета по здравоохранению от 21.02.2018 №88-р «О создании и ведении электронной медицинской карты петербуржца». Проект проходит в три этапа: на первом происходит сбор электронных медицинских данных, далее — их систематизация в рамках интегрального анамнеза, и в конце — предоставление сервисов врачам, пациентам и руководителям системы здравоохранения.

Сегодня ежемесячно в ЭМК передается в среднем 8,9 млн записей лабораторных исследований, до 340 тыс. протоколов осмотров и консультаций, 22 тыс. выписных эпикризов и 15 тыс. медицинских изображений.