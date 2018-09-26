«Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей

«Оптиковолоконные системы», портфельная компания «Роснано», выпустила трехмиллионный километр отечественного оптического волокна. Юбилейная катушка оптического волокна была вручена Главе Республики Мордовия Владимиру Волкову.

«Оптиковолоконные системы» постепенно наращивают темпы своего производства: если на выпуск первого миллиона километров волокна у завода ушло 1,5 года, на выпуск второго – 1 год, то на выпуск третьего миллиона предприятию понадобилось всего 6 месяцев. Более того, «Оптиковолоконные системы» уже до конца следующего года планируют выйти на темпы выпуска 1 млн км оптического волокна в квартал после завершения крайне важного проекта модернизации производства с целью увеличения его мощности до 4 млн км оптического волокна в год.

Владимир Волков посетил специально организованную выставку, посвященную достижениям «Оптиковолоконных систем» за три года. Торжественная церемония вручения катушки ознаменовалась закладкой «капсулы времени» для рабочего коллектива «Оптиковолоконных систем» 2025 г., когда завод отметит свой 10-й юбилей. Одним из пожеланий «коллективу из будущего» является выход на производство 10 млн км оптического волокна в год и освоение полного цикла производства продукции.

После торжественной церемонии состоялось совещание с участием Главы Республики Мордовия Владимиром Волковым, членами совета директоров «Оптиковолоконных систем», иностранными партнерами Rosendahl Nextrom и Sumitomo Electric Industries, посвященное актуальным проблемам и перспективам развития проекта.

В ходе совещания перед заводом был поставлен ряд серьезных задач: завершение модернизации вытяжки вначале 2019 г., начало проектирования второго пускового комплекса в 1 квартале 2019 г. и его строительство во втором полугодии 2019 г., и уже в 2021 г. – запуск собственного производства заготовок.

Андрей Николаев, генеральный директор «Оптиковолоконных систем», сказал: «С третьего квартала 2018 г. "Оптиковолоконные системы" вышли на полную загрузку производственных мощностей и сумело значительно нарастить объем продаж отечественного оптического волокна на российском рынке. На заводе сформирован компетентный и высокопрофессиональный трудовой коллектив, силами которого достигаются столь внушительные результаты. Это позволяет уверенно смотреть в будущее и планировать развитие проекта в соответствии с перспективами развития рынка оптоволоконной связи в Российской Федерации».