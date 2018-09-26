Ofd.ru научил своего чат-бота анализировать продажи в торговых точках

Ofd.ru, оператор фискальных данных, обновил функциональность собственного чат-бота в Viber. Теперь клиенты оператора прямо с экрана смартфона могут отслеживать каждую отдельную продажу в торговых точках по нескольким параметрам – дате, времени и сумме. Обновление поможет предпринимателю узнать пиковые часы продаж, спланировать оптимальное количество кассиров в магазинах, а также определить самое эффективное время проведения маркетинговых акций.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователю в интерфейсе чат-бота нужно выбрать дату и раздел, по которому ему интересна детализация – по торговым точкам, кассирам или кассам. После чего предприниматель увидит историю всех выбитых фискальных документов. Информация отображается, в том числе, в виде графиков, на которых наглядно видны часы с максимальным и минимальным количеством продаж.

Бесплатный чат-бот @Ofd.ru Bot в мессенджере Viber был запущен 28 июня 2018 г. Функциональность бота позволяет в любое время и в любом месте оперативно получать статистику продаж в торговых точках за сутки, месяц, неделю или выбранный период, контролировать динамику выручки по торговым точкам, видеть количество пробитых чеков, сумму среднего чека и другие статистические данные. С помощью бота также можно настроить отправку автоматических уведомлений со статистикой продаж в удобное время, получать детальную аналитику по выбранным дням, графики за указанный период по выручке/возвратам и наличным/безналичным расчетам. Устанавливать и настраивать дополнительное программное обеспечение не нужно.

Сервис доступен для действующих клиентов Ofd.ru. Чтобы пользоваться функциями бота, новым клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте Ofd.ru. Чтобы воспользоваться возможностями бота, предпринимателю нужно непосредственно в интерфейсе бота ввести логин и пароль от личного кабинета Ofd.ru. При этом сам бот не хранит ни логины, ни пароли, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность данных. Синхронизация чат-бота с личным кабинетом Ofd.ru осуществляется с помощью специального закрытого API.