«Корус консалтинг» занялся развитием корпоративного портала фармацевтической компании «Сервье»

«Корус консалтинг» приступила к работам по поддержке и развитию корпоративного портала компании «Сервье». Внутренний портал на платформе Microsoft SharePoint объединяет более тысячи сотрудников российского подразделения «Сервье».

Внутренний портал на платформе Microsoft SharePoint работает в компании уже несколько лет и поддерживался силами собственной ИТ-службы. Однако требуемое развитие функциональности и усиление стабильности работы портала сосредоточили внимание специалистов компании «Сервье» на поисках внешней консалтинговой компании, которая бы обладала большим опытом в работе с технологиями Microsoft SharePoint и могла бы взять на себя задачу аутсорсинга поддержки и развития системы за счет постоянного добавления новых инновационных модулей.

Для решения задач компания «Сервье» выбрала «Корус консалтинг», одного из старейших системных интеграторов с опытом работы с платформой Microsoft SharePoint, неоднократно отмеченного корпорацией Microsoft одним из лучших партнеров по данному направлению. В ходе проекта специалисты «Корус консалтинг» помогут «Сервье» развивать функциональность портала, обеспечат миграцию портала на самую свежую версию программного обеспечения, обеспечат техническую, консультационную поддержку и оперативное устранение проблем в работе портала.

«Более тысячи наших сотрудников ежедневно используют портал в работе, и за время, прошедшее с момента его внедрения, у нас возник ряд требований к развитию данного ресурса, выполнить которые с помощью собственных ресурсов непросто. В процессе выбора подрядчика мы детально исследовали рынок, выбирая наиболее авторитетного и надежного системного интегратора с лучшей практикой консалтинга, инновационным подходом в области развития корпоративных порталов и экспертизой по платформе Microsoft SharePoint, – сказал Александр Яковлев, директор по информационным технологиям по странам ЕАЭС компании "Сервье". – Технические специалисты "Корус конcалтинг" отлично показали себя в конкурсном отборе, проявив необходимый уровень компетенций, что и определило выбор в пользу сотрудничества».

«Корпоративный портал для сотрудников – это стратегический инструмент для любой современной компании, и особенно важно поддерживать его развитие в соответствии с последними трендами автоматизации и интересами сотрудников, которые его используют. Большинство клиентов "Корус консалтинг" по направлению портальных решений уже доверяют нам техническую поддержку и развитие систем, обращаясь к нам снова, с иными задачами, по мере роста и развития бизнеса», – отметил Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».