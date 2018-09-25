Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей»

Компания Zyxel Communications представила новый доступный по стоимости межсетевой экран, позволяющий компаниям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) защитить свои сети и данные от различных угроз, в том числе и от уязвимостей нулевого дня (уязвимости, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы), которые не способны обнаружить традиционные решения для информационной безопасности.

Zyxel ATP — это универсальное решение, в которое для обнаружения и блокировки как известных, так и неизвестных атак интегрирована масштабируемая «песочница» на базе облака и дополнительные уровни защиты, говорится в пресс-релизе компании.

«Прошлогодняя эпидемия атак программ-вымогателей показала, что потенциальный круг жертв кибер-преступников не ограничивается только теми компаниями, которые работают с конфиденциальной информацией и крупными суммами наличности, — сказал Дин Ши (Dean Shih), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU. — Против таких неизвестных угроз бесполезны традиционные решения кибер-безопасности и число этих угроз постоянно увеличивается. Только за второе полугодие прошлого года их стало больше на 40%. До сегодняшнего дня большинство компаний СМБ из-за высокой цены не могли применять для защиты от этих угроз новейшие технологии».

Серия решений ZyWALL ATP с многоуровневой защитой снимает это ограничение. Одно из главных преимуществ ATP – это «песочница», позволяющая обрабатывать подозрительные пакеты данных в безопасной изолированной среде и определить, представляют ли они опасность до того, как эти пакеты попадут в сеть, говорится в сообщении компании.

Однако для защиты от многих угроз эффективнее применять не песочницу, а традиционные решения. Zyxel ATP, как и традиционные средства защиты, анализирует пакеты данных на входе и проверяет целостность их сигнатуры. Но в дополнение к регулярному получению обновлений от новых безопасных сигнатур из таких надежных источников, как Bitdefender, Zyxel ATP получает непрерывный поток обновлений о всех новых угрозах, идентифицированных всеми другими устройствами ATP, работающими по всему миру.