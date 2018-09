Gartner назвал Oracle лидером на рынке по росту доходов в сегменте iPaaS

Oracle объявила, что получила самую большую доля рынка по доходам в отчете Gartner «Market Share Analysis: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2017». Ранее Oracle была названа среди лидеров в магическом квадранте Gartner по корпоративным облачным платформам интеграции (Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service), опубликованном в апреле 2018 года.

«Мы считаем, что наша доля рынка отражает те ценные возможности, которые Oracle Cloud Platform ежедневно предоставляет тысячам предприятий, – сказал Амит Завери, исполнительный вице-президент по направлению Oracle Cloud Platform. – Наше полное iPaaS-предложение устраняет барьеры между различными ERP-, HCM- и CX-приложениями Oracle и других поставщиков, чтобы получить бесшовную бизнес-среду, объединяющую облачные и локальные решения. В сочетании с остальными сервисами Oracle Cloud это комплексное и удобное в использовании предложение продолжает помогать клиентам успешно трансформировать и развивать бизнес благодаря современным технологиям интеграции, включая сервисы с применением искусственного интеллекта и машинного обучения».

«Компания GE использует Oracle Integration Cloud для оптимизации коммерческих, исполнительных, операционных и финансовых процессов по нескольким системам и инструментам цифрового подразделения, обеспечивая единый опыт для наших сотрудников и клиентов, – сказал Камил Литман, вице-президент GE Digital по разработке программного обеспечения. – Инвестиции в решения Oracle позволили нам значительно сократить время вывода новых проектов на рынок, и мы весьма впечатлены возможностями автономных облачных сервисов Oracle».

Предложения Oracle iPaaS входят в Oracle Cloud Platform и включают Oracle Integration Cloud, Oracle Data Integration Platform Cloud и Oracle SOA Cloud. Oracle Integration Cloud – интеграционная платформа для ситуативной интеграции под задачу. Она предлагает такие инструменты, как средства автоматизации процессов. А Oracle SOA Cloud представляет собой хорошо управляемую платформу для специалистов по интеграции. Благодаря более 100 адаптерам клиенты могут быстро интегрировать и масштабировать приложения Oracle, других поставщиков, приложения, развертываемые непосредственно на предприятии, API, пользователей и устройства. Кроме того, у Oracle есть множество других PaaS-предложений, которые можно комбинировать с сервисами iPaaS Oracle для повышения продуктивности. Эти сервисы включают Oracle Data Integration Platform Cloud для поддержки потоковой передачи данных в реальном времени, обработки пакетных данных, управления корпоративными данными и обеспечения их качества, а также Oracle API Platform Cloud - для разработки и управления с фокусом на API-интерфейсы (API-first-подход). Сервис Oracle API Platform Cloud с уникальным API-ориентированным инструментарием разработки Apiary, который применяется более 300 тыс. разработчиками и в 400 тыс. API-интерфейсах, предназначен для упрощения перевода локальных API-решений в облачные. Все это помогает компаниям развиваться в условиях цифровой экономики.

Oracle также ранее анонсировала автономные возможности по всему портфолио Oracle Cloud Platform, включая сервисы интеграции приложений и данных. Эти возможности включают в себя самоопределяемую интеграцию, которая помогает заказчикам быстро автоматизировать бизнес-процессы в различных SaaS- и локальных приложениях, а также самоопределяемые потоки данных с автоматическим созданием озера данных и конвейера подготовки данных (путем потоковой передачи и пакетной обработки).