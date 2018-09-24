Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST

Компания Core Avionics and Industrial (CoreAVI), производитель сертифицируемых драйверов графических процессоров, выпустила драйвер нового стандарта Vulkan SC (Safety Critical) и объявила о том, что NASA выбрала CoreAVI Vulkan SC для разработки графического интерфейса XVS (eXternal Vision System) кабины «тихого» сверхзвукового пассажирского лайнера X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology), сообщается пресс-релизе компании АВД Системы, Дистрибьюторе CoreAVI в России.

Как ожидается, «тихий» сверхзвуковой самолет, разрабатываемый компанией Lockheed Martin, будет летать со скоростью примерно 1.4 числа Маха (1500 км/ч), и, благодаря конструкции корпуса, уровень шума на земле при переходе лайнером звукового барьера не будет превышать 75 децибел. Первый полет экспериментального образца запланирован на 2021 г.

Новый графический стандарт Vulkan разработан консорциумом Khronos Group как альтернатива широко применяемому стандарту OpenGL. Основной целью разработки нового стандарта является повышение производительности графических приложений за счет предоставления разработчику приложения прямого доступа к ресурсам графического процессора.

Стандарт Vulkan SC (Safety Critical), как и стандарт OpenGL SC, является подмножеством, сертифицируемым по требованиям безопасности, таким как DO-178C (авионика) и ISO 26262 (автоэлектроника).

Первый релиз драйвера CoreAVI Vulkan SC поддерживает графичеcкий процессор AMD Embedded Radeon E9171 и систему-на-кристалле NXP i.MX8. Драйвер работает в среде операционных систем реального времени VxWorks, PikeOS, QNX, Integrity, Deos и LynxOS и может быть сконфигурирован для других ОСРВ, а также для безОСвых (bare-metal) систем. Драйверы OpenGL SC 1.0 и 2.0 будут по-прежнему поддерживаться, но уже как надстройка поверх драйвера Vulkan SC.