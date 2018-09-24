«Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие для развития инновационных технологий

«Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК – Сетевые технологии», основной сферой деятельности которого является создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий мирового технологического лидера компании Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками, говорится в пресс-релизе департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Создание СП стало логическим продолжением подписанного в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Меморандума о сотрудничестве между «Ростелекомом» и компанией Nokia.

Портфель продуктов и услуг совместного предприятия позволяет предлагать заказчикам комплексные решения для магистральной сетевой инфраструктуры операторов связи, управления сетями ЦОДов, виртуализации корпоративных сетей, интернета вещей и мобильных сетей связи нового поколения.

На базе совместного предприятия будет сформирована инновационная площадка для проработки перспективных зарубежных и отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и корпоративных клиентов. Среди перспективных технологий совместного предприятия – частные беспроводные сети (P-LTE, P-IoT), сертифицированные SDN и SD-WAN сети, инфраструктура для построения сетей IoT и 5G и т.д.

Совместное предприятие в будущем также может стать инкубатором для роста отечественных start-up проектов, что позволит совместному предприятию стать ведущим поставщиком передовых отечественных сетевых технологий и облачных решений для инфраструктуры ГК «Ростелеком», а также операторов связи и крупных государственных и корпоративных заказчиков, говорится в сообщении российской компании.

По словам представителей «Ростелекома» участники СП договорились, что Nokia предоставит экспертизу и свой продуктовый портфель, а также окажет содействие в привлечении финансирования перспективных направления деятельности.

«Ростелеком» в рамках совместной работы вкладывает экспертизу связанных с ним российских технологических компаний, а также обеспечивает приоритетное участие СП в вопросах развития технологического ландшафта своей сети.

Важно, что в зависимости от принятой в «РТК-Сетевые Технологии» инвестиционной программы развития собственных продуктов, Nokia рассматривает возможность предоставить целевое финансирование на реализацию такой программы.

Предполагаемое финансирование Nokia может составить до 10 млрд. руб. суммарно на горизонте 2019-2022 гг. и может быть направлено на финансирование разработки собственных продуктов совместного предприятия, поглощение и участие в капитале российских технологических компаний и другие цели.

Согласно условиям сделки, «Ростелекому» принадлежит 51 % долей в уставном капитале СП, а Nokia – 49%. Существенная часть прибыли будет направляться на развитие СП.

«Мы рады дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с нашим стратегическим партнером Nokia, – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Созданное СП станет центром компетенций для реализации совместных проектов, использующих синергию экспертизы и продуктового портфеля мирового технологического лидера Nokia и опыта “Ростелекома” в комплексной реализации проектов федерального уровня, которые будут дополнены решениями, разработанными в рамках СП».

«Новое СП обеспечит серьезный неорганический рост технологического ландшафта “Ростелекома” и выступит важным драйвером для новых комплексных продуктов для направления Enterprise в нашей Компании», – отметил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа сказал: «Создание совместного предприятия с “Ростелеком” является результатом партнерства наших компаний в области перспективных направлений развития сетей связи, включая в первую очередь 5G. Обе компании объединяют усилия для того, чтобы обеспечить своим заказчикам в России инновационные и лучшие в своем классе продукты, опираясь на сильные стороны каждого из партнеров. Nokia обладает наиболее полным в отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового общества и цифровой экономики».