Киргизский «НУР Телеком» ввел обслуживание клиентов с помощью Nаumen Contact Center

Компания «НУР Телеком», один из основных операторов сотовой связи в Киргизии, автоматизировал контактный центр на базе российской платформы Nаumen Contact Center. Новая платформа обеспечивает бесперебойное обслуживание более 2 млн абонентов, говорится в сообщении пресс-службы Nаumen, российского разработчика программных решений для бизнеса и органов государственной власти.

В настоящий момент на базе Nаumen Contact Center решаются задачи исходящего телемаркетинга, осуществляется круглосуточная техподдержка действующих клиентов, ведется работа с задолженностью по оплате предоставленных услуг связи.

Для маршрутизации входящих вызовов автоматизирован сервис голосового самообслуживания (IVR). Операторы входящих линий консультируют абонентов по самым разным вопросам: зона покрытия, подбор/смена тарифа, подключение и настройка различных услуг и пр. Все клиентские обращения сохраняются в системе.

Ведение единой истории обращений по каждому абоненту позволяет быстрее решать возникающие вопросы, анализировать причины повторных обращений и улучшать качество обслуживания.

«Это уже не первый пример, когда наш продукт выбирают телеком-операторы национального масштаба. Контактный центр молдавского оператора Moldtelecom тоже обслуживает более 2 млн клиентов с помощью нашей платформы. Помимо высокой надежности наши разработки обладают необходимой гибкостью, позволяющей легко интегрироваться с биллингом, CRM, сервис-деск – всеми ключевыми информационными системами телеком-провайдеров», – отметил Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров NAUMEN.