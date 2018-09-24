«Барс груп» представила концепцию Marketplace для нефтегазовой отрасли

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, представила концепцию Marketplace, который станет экосистемой для подбора добросовестных поставщиков и заключения безопасных сделок.

Marketplace – это цифровая платформа, которая обеспечивает удобство взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В его основе лежит принцип работы крупнейших мировых аналогов.

Marketplace обеспечивает контроль операционного процесса всех участников предприятия, выполняющего заказ: оформление заявки, бюджетирование, юридическое сопровождение, производство, логистика, аналитика и т.д. Для производителя опыт работы с заказчиком, анализ его потребностей позволит прогнозировать последующую поставку и готовить складские запасы, чтобы при последующих заказах более оперативно выполнять его.

Заместитель генерального директора «Барс груп» Николай Третьяков, отметил, что единое пространство закроет потребности заказчиков в получении ресурсов в нефтегазовой отрасли, заключении безопасных сделок и отслеживании жизненного цикла товара.

«Сегодня заказчик там, где ему вовремя и качественно предоставляют сервисы и услуги. Marketplace – это инструмент клиенториентированного подхода, это платформа которая позволяет отслеживать весь процесс с момента поступления заказа до выпуска товара. Поставщик, учитывая возможность последующего заказа, гибко подходит к процессу производства для каждого клиента, благодаря чему получает конкурентное преимущество на рынке. Заказчик, в свою очередь, сокращает временные затраты на поиск необходимых товаров или услуг, проверку контрагентов и обмен документацией», – сказал Николай Третьяков.

Единая платформа отвечает интересам и поставщика в том числе. Он, работая на портале, сможет увеличить количество входящих заказов, исключить риски срыва или неоплаты, повысить лояльность клиентов за счет быстрого обмена документами и возможности отслеживать свой заказ. А также планировать загрузку производства благодаря фиксации информации о потребностях заказчика.