«Ростех» открыл центр специального машиностроения в Татарстане. Новый машиностроительный комплекс создан на базе одного из крупнейших предприятий ОПК региона – производственного объединения «Завод имени Серго» («ПОЗиС», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). Центр оснащен современными цифровыми линиями, обеспечивающими автоматизированное производство продукции военного назначения.

Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.». Инвестиции в центр составили свыше 4 млрд руб. В церемонии открытия нового производства приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Центр специального машиностроения – обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня. До недавнего момента для изготовления продукции здесь использовались технологии 50-80-х гг. – энергозатратные, с высокой трудоемкостью, не отвечающие современным экологическим требованиям. Техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой номенклатуры изделий», – сказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«ПОЗиС» является основным российским производителем малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также единственным в России и странах СНГ производителем более 20 типов различных пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолетов. Предприятие располагает замкнутым циклом производства: изготовление гильз, снарядов, сборка, снаряжение, имеет специальную конструкторско-технологическую службу, а также полигон для испытаний боеприпасов.