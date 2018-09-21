Microsoft представила бизнес-приложения Dynamics 365 c ИИ и дополненной реальностью

Microsoft анонсировала доступность пакета бизнес-приложений Dynamics 365 AI с искусственным интеллектом, а также решений на базе смешанной реальности Dynamics 365 Remote Assist и Dynamics 365 Layout c октября 2018 г.

Бизнес-приложения на основе технологий искусственного интеллекта помогут компаниям использовать аналитику данных для принятия более обоснованных решений.

Dynamics 365 AI for Sales поможет оптимизировать работу отдела продаж. ИИ позволит сотрудникам фокусироваться на ключевых задачах, детально анализировать воронку продаж и многое другое.

Dynamics 365 AI for Customer Service использует ИИ для распознавания речи и анализа данных, чтобы сотрудникам было проще принимать решения. Также приложение позволяет использовать виртуальных агентов для работы с клиентами. При этом не требуется писать код и привлекать технических специалистов по ИИ.

Dynamics 365 AI for Market Insights — инструмент для маркетинга, изучения рынка и работы с социальными сетями, позволяющий принимать решения на основе аналитических данных.

Решения Remote Assist и Layout, впервые анонсированные на конференции Microsoft Build в мае 2018 г., открывают новые возможности по взаимодействию сотрудников и проектированию в смешанной реальности.

Dynamics 365 Remote Assist — решение для совместной работы в смешанной реальности. С его помощью технические специалисты могут удаленно взаимодействовать с сотрудниками первой линии, помогать решать возникающие проблемы или обучать коллег, используя гарнитуру Microsoft Hololens.

Dynamics 365 Layout — решение для проектирования в смешанной реальности, которое помогает визуализировать размещение предметов в помещении. Работая с 3D-моделями, сотрудники могут изменять размеры объектов, перемещать и редактировать макеты в реальном масштабе.