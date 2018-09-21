Экспобанк переводит часть приложений на облачную платформу Orange

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, и Экспобанк объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого финансовая организация переводит часть своих приложений, обеспечивающих в том числе обслуживание физических лиц, на облачную платформу Orange.

Возможность оперативного развертывания приложений на базе публичного облака Orange обеспечит высокий стандарт качества, а само использование платформы по модели IaaS снизит затраты на покупку и обслуживание специализированного оборудования. Платформа Orange располагается в московском дата-центре, успешно прошедшем независимый аудит IBM и сертификацию на полное соответствие уровню надежности стандарта IBM Level 3, что позволяет хранить и обрабатывать персональные данные в полном соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ.

«Переход на облачную инфраструктуру – отличная возможность для компаний повысить гибкость собственного бизнеса при минимальных вложениях. Orange Business Services обладает более чем 20-летней экспертизой в развертывании облачных инфраструктур в самых различных отраслях. Мы уверены, что решение Экспобанка способствует новым успехам в цифровой трансформации компании», – отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

«Мы рады возможности сосредоточиться на своих основных компетенциях, не переживая за технологическую составляющую рабочего процесса. Нам важен высокий уровень надежности сервиса и наличие круглосуточной поддержки. Сотрудничество с Orange позволит нам совершенствовать и развивать новые бизнес-решения для клиентов банка», – сказал Алексей Санников, председатель правления ООО «Экспобанк».

Работа собственного центра управления сетью (ЦУС) и отказоустойчивая архитектура облачной платформы гарантируют доступность всех приложений на уровне 99,95%, практически исключая возможность простоя. При этом доступ к сервису предоставляется через резервированные каналы связи Orange, что позволяет гарантировать качество предоставления сервиса на всех участках сети (end-to-end SLA).