«Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance

«Локотех» и Clover Group анонсировали начало внедрения SmartMaintenance («Цифровая диспетчерская») для перехода на управление ремонтами тягового подвижного состава с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Мы планируем запустить решение в ноябре 2018 г. на Восточном полигоне, в частности, в сервисном локомотивном депо Вихоревка. По завершению проекта уже можно будет говорить о конкретных экономических показателях. Внедрить систему рассчитываем до конца января 2019 г.», – отметил председатель совета директоров «Локотех» Алексей Белинский.

В основе SmartMaintenance лежат данные по реальному и прогнозному техническому состоянию оборудования, полученные из системы «Умный локомотив». Напомним, что она запущена в «Локотех» с 2016 г. и в настоящее время действует на 6,4 тыс. секциях локомотивов в 40 сервисных локомотивных депо. Решение позволяет анализировать 23 вида оборудования локомотивов и находит более 60 видов сбоев в работе оборудования. Время на диагностику локомотива в системе сократилось с двух часов до пяти минут.

SmartMaintenance автоматически оценивает и прогнозирует техническое состояние узлов и агрегатов локомотива, предлагает наиболее оптимальное решение по времени и объему сервиса. Данное решение трансформирует привычные подходы к техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), позволяя управлять процессом в режиме реального времени по состоянию.

«Руководителю для управления компанией необходимо видеть техническое состояние всего парка оборудования, ранжировать его с точки зрения риска. Поскольку оборудование изнашивается, им нужно правильно управлять и планировать ремонты. SmartMaintenance решает эти задачи автоматически с помощью искусственного интеллекта – это логическое продолжение системы "Умный локомотив", которое трансформирует привычное ведение ремонтов в режим ремонтов по состоянию», – отметил генеральный директор Clover Group Денис Касимов.

В период внедрения запланированы изменения в бизнес-процессах сервисной компании: интеграция с уже существующей ИТ-архитектурой, обновление должностных инструкций, обучение персонала. SmartMaintenance будет интегрировано с ERP-системой для автоматического формирования плана ремонтных работ для парка техники.