«Инфосистемы джет» разработала стратегию развития непрерывности ИТ-сервисов для X5 Retail Group. Меры в ее составе подготовят ритейлера к чрезвычайным и нештатным ситуациям.

X5 Retail Group начала проект по непрерывности ИТ-сервисов. Эта концепция предполагает постоянную доступность основных информационных систем в торговых сетях и бэк-офисе, отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, минимальные простои ИТ-систем, готовность к быстрому восстановлению в случае чрезвычайных ситуаций.

«Функционирование "Перекрестка", "Пятерочки", "Карусели", как и любого другого ритейлера в современном мире, невозможно представить без множества ИТ-сервисов. Недоступность того или иного ИТ-сервиса может привести к существенным неудобствам покупателя. Он не найдет на полке нужный товар, не сможет воспользоваться выгодным предложением или проведет больше времени на кассе. Реализуя стратегию ИТ-непрерывности в тесном сотрудничестве с бизнесом, мы постепенно добьемся того, что сбои в работе ИТ-систем не будут сколько бы то ни было существенно влиять на работу магазина, а простои будут минимальными и незаметными для покупателя», – сказала Вера Савенко, директор по ИТ-инфраструктуре X5 Retail Group.

Разработку стратегии развития непрерывности ИТ-сервисов X5 Retail Group доверила системному интегратору «Инфосистемы джет». На этапе аудита эксперты компании проанализировали, как основные бизнес-процессы ритейлера зависят от ИТ, и оценили влияние простоев ключевых ИТ-систем на бизнес. Основой для анализа стало масштабное исследование бизнес-драйверов торго-вых объектов, бизнес-операций и ИТ-сервисов. Методом математического моделирования команда проекта рассчитала стоимость простоев, по результатам этого были определены целевые показа-тели доступности ИТ-систем.

На следующем этапе проекта специалисты «Инфосистемы джет» провели верхнеуровневый расчет оптимальных конфигураций аппаратного обеспечения X5 Retail Group, сделали прогноз целево-го состояния архитектуры ИТ-систем, в том числе резервного ЦОДа, решений для сохранности и восстановления информации, а также рекомендовали ряд организационных мер.

В результате проекта, выполненного совместно с «Инфосистемы джет», X5 Retail Group приняла дорожную карту, в рамках которой компания реализует стратегию развития непрерывности ИТ-сервисов. При этом были учтены планы роста X5 Retail Group и прогноз того, как увеличится потребность компании в ИТ-сервисах.

«Непрерывность ИТ-сервисов имеет критически важное значение для эффективного функционирования современной компании. Даже несколько минут простоя оборудования сегодня оборачи-ваются миллионными потерями, особенно для ритейла. Выполнение корпоративного стандарта по обеспечению необходимых показателей непрерывности позволяет снизить вероятность по-терь, а значит, об этом стоит задуматься всем крупным игрокам рынка», – отметил Роман Лукин, руководитель направления ИТ-аудита и консалтинга компании «Инфосистемы джет».