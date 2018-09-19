Directum создала Viber-бота для бизнеса

Directum представила Directum Bot – новое решение, которое с помощью чат-бота обеспечивает доступ сотрудников к корпоративным сервисам. Чат-бот работает в мобильном приложении Viber по настроенным бизнес-процессам.

В корпоративных системах работают далеко не все сотрудники компании. Тем не менее они также участвуют в процессах: знакомятся с документами, исполняют поручения, оформляют заявления. С Directum Bot рабочая информация доступна каждому. Прямо из приложения Viber сотрудники пользуются сервисами компании и отправляют запросы во внутренние службы.

Решение позволяет автоматизировать различные бизнес-процессы компании, например, исполнение поручений, оформление заявок на ремонт. В текущую версию решения входят два демонстрационных сценария, которые часто встречаются на практике: запрос справки 2-НДФЛ и ознакомление с документом.

Решение включает в себя чат-бот в Viber, сервисы интеграции и обмена, компоненты Directum для разработки и настройки бизнес-процессов.

Чат-бот взаимодействует с системой Directum при помощи сервисов интеграции и обмена. Например, когда сотрудник в Viber запрашивает справку 2-НДФЛ, бухгалтеру отправляется задача в Directum.

Directum Bot обеспечивает: вовлечение в цифровое взаимодействие сотрудников без доступа к информационным системам или ПК; снижение затрат на подключение к информационным системам. Чтобы работать с решением, пользователю достаточно установить мессенджер на мобильном устройстве и авторизоваться в чате Directum Bot; быстрое подключение пользователей к решению. Мессенджер прост в использовании и всегда под рукой. Для работы нужен только доступ в интернет; легкую автоматизацию бизнес-процессов компании посредством чат-бота.

Гузель Муллахметова, аналитик компании Directum, сказала: «Сегодня компании уже не сомневаются в необходимости внедрения СЭД и автоматизации своих бизнес-процессов. Новым уровнем автоматизации для них становится – перевод процессов в полностью электронный вид на всех этапах с вовлечением в новое цифровое взаимодействие ранее неавтоматизированных сотрудников. Решение Directum Bot становится не только инструментом развития корпоративных сервисов, но и позволяет оптимизировать бизнес-процессы за границами ECM, вовлекая в них все новых участников делового процесса».