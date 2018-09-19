Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники

Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, сообщил об успешном завершении полевых испытаний первого в мире агродроида – универсального интеллектуального устройства для обеспечения автономного передвижения транспортных средств агротехнического назначения. Устройство, выполняющее функцию искусственного мозга, может быть оперативно подсоединено к комбайнам, тракторам, опрыскивателям и т.п. Агродроид поставляется в комплекте с видеокамерами и другими сенсорами, в зависимости от конкретной задачи.

Испытания проходили в Белгородской области на комбайнах марки Torum 770/785. За время испытаний комбайны, оснащенные агродроидом, прошли в автономном режиме более 200 км и участвовали в уборке более 60 Га зерновых культур. Система тестировалась во всех возможных эксплуатационных режимах.

«Мы проводили испытания в сложных условиях, – сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. – Это и сильное запыление, которое создавали пять комбайнов, работающих в непосредственной близости с нами. Мы должны были проверить возможности нашего компьютерного зрения в пограничных ситуациях. Это также и различная текстура полей, которая не потребовала дополнительных настроек нейронных сетей. И сложная топология местности. Нам приходилось убирать урожай на крутых подъемах и склонах, когда углы крена комбайна достигали 25 град. Кроме того, порядка 20% времени работы проводились в темное время суток».

«Мы должны были подтвердить и подтвердили основное преимущество нового устройства – обеспечение полной безопасности для людей и техники за счет применения совершенного искусственного интеллекта, – сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. – Наш агродроид полностью готов к работе в промышленных условиях. Испытания подтвердили его высокую надежность. У нас уже есть предзаказ на поставки этих устройств из Китая, Бразилии и Аргентины».

Напомним, что Cognitive Technologies в июне 2018 г. объявила о создании первого в мире искусственного мозга для беспилотной сельхозтехники агродроида C2-A2 (Cognitive2-Agro2 Droid1). Его отличительная особенность состоит в том, что C2-A2 позволяет быстро подключаться к различным моделям сельхозтехники. В компании его считают возможным шурином знаменитого на весь мир R2-D2 (киноэпопея «Звездные войны»). С установкой агродроида C2-A2 трактор или комбайн становятся автономными.

Агродроид C2-A2 был разработан на основе технологии Cognitive Agro Pilot для автономного комбайна, представленной Cognitive Technologies. Одной из ключевых инноваций, которые легли в его основу является модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения.

«Впервые на международном агрорынке в производство поступает продукт, базирующийся на нейронных сетях глубокого обучения», – отметили в компании.

Дополнительным конкурентным преимуществом представляемого решения является отсутствие в наборе сенсоров дорогостоящих устройств. В отличие от зарубежных аналогов, которые используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура) компания Cognitive Technologies смогла создать такую систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. Это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре раза по сравнению с зарубежными конкурентами.

К числу технических характеристик агродроида относятся: автономное движение по кромке вспахано/невспахано; автономное движение скошено/ нескошено; автономное движение по рядкам (форма высадки отдельных культур: кукурузы, подсолнечника, сои и т.п.); автономное движение по валкам (скошенная и сложенная в ряд с/х культура); автономные u-образные развороты в конце поля; автономная выгрузка урожая в бункер или самосвал; возможность работы в ночных условиях.

Cognitive Technologies оценивает объем рынка агродроидов в $94 млрд и рассчитывает занять на нем не менее 15% в ближайшие 3-5 лет.

Современная агротехника полностью управляется по проводам, отвечает стандарту drive by wire. Это значит, что любое управление (изменение поворота рулевого колеса, нажатие на педали газа или тормоза и т.д.) осуществляется не механическими устройствами, а фиксируется датчиками и передается на бортовой компьютер, подключенный к CAN-шине. В этом смысле агротехника является более продвинутой, нежели современный автопарк. Установка агродроида заключается в его подключении к CAN-шинам техники, креплении камеры и занимает один рабочий день вместе с калибровкой камеры.