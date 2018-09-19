«Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»

«Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные новинки заинтересуют не только поклонников «Компас-3D», но и пользователя, не знакомого с этой отечественной САПР.

Ускорилось выполнение более 30 базовых операций с моделью, в том числе открытие, перестроение и закрытие. Быстрее стали операции вращения, сдвига и масштабирования больших сборок. Кроме того, повысилась скорость формирования спецификации — теперь она формируется за доли секунды.

При построении видов появилась возможность «Чернового проецирования», что значительно ускоряет построение вида большой сборки.

Также появилась возможность перестроения отдельного ассоциативного вида. В случае, если из-за сложности модели перестроение всего чертежа занимает много времени, эта новинка значительно ускорит работу.

Это возможно благодаря концептуально новой функции «Макет». Она упрощает избыточно сложные компоненты, заменяет геометрию тяжёлого компонента другой более простой моделью с сохранением свойств оригинала и обеспечивает тот самый эффект «непрерывного вращения» громадной сборки.

В недавно завершившемся бета-тестировании «Компас-3D v18» приняли участие более 1000 пользователей. Большинство бета-тестеров сошлись во мнении — «Компас» стал гораздо быстрее.

«Компас-3D v18» содержит несколько важных новинок. Топологическая оптимизация. Исключение до 70% объёма модели с сохранением требуемой прочности изделия с помощью встроенного приложения «APM FEM. Топологическая оптимизация» (совместный продукт компаний «Аскон» и НТЦ «АПМ»).

Гидрогазодинамические расчеты. Моделирование течения жидкостей и газов в объеме либо обтекания/обдувания геометрии непосредственно в окне Компас с помощью приложения KompasFlow (совместный продукт компаний «Аскон» и ТЕСИС).

Быстрая вставка крепежа и типовых соединений. С помощью приложения «Оборудование: Металлоконструкции» можно создавать собственные типовые соединения, которые многократно встречаются в одном изделии, и затем выбирать и размещать нужное из них между опорными деталями конструкции: профилями или пластинами. А благодаря новой команде «Болтовое соединение» можно добавлять крепеж в группу отверстий за один клик. Крепежное соединение может включать болты, шайбы и гайки.

Гибридные схемы в приложении Компас-Электрик. Особенность нового типа схем — в комбинировании элементов принципиальных схем и схем монтажных. На гибридных схемах могут присутствовать маркировки жгутов и отдельных проводов в схеме. Отдельные компоненты могут отображаться не условно, а близко к реальному изделию. У такого подхода есть ряд преимуществ: происходит ускорение процесса проектирования за счет сокращения комплекта документов, необходимых для производства изделия.

Новинки, реализованные по запросу пользователей. Круговая и линейная сетки центров. Параметрический прямоугольник и многоугольник. Добавлено множество новых частных случаев построения скруглений. Новые типы механических передач: коническая передача с тангенциальным зубом и цилиндрические арочные колеса. Создание ветвей жгутов способом ручного указания точек прохождения трассы без предварительного создания траекторий. Ребро усиления на сгибе листовой детали. Создание отверстий произвольных форм.