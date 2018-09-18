Пермский «Машиностроитель» отказался от зарубежной телефонии в пользу «Ростелл»

На Пермском заводе «Машиностроитель» реализована первая очередь проекта по модернизации системы телефонии, в рамках которого более 200 абонентов предприятия мигрировали с телефонных станций иностранной разработки на российскую коммуникационную платформу «Ростелл». Об этом сообщил системный интегратор «Академия Бизнес Решений», осуществивший внедрение и кастомизацию данного решения.

В течение последних пяти лет предприятие проводило ряд проектов по модернизации корпоративной сети передачи данных, в том числе оптимизации телефонии. Все эти проекты были реализованы на основе иностранных программных решений и аналоговой станции. Однако с ростом числа абонентов встал вопрос о поиске надежной отечественной разработки, которая бы помогла обеспечить высокое качество корпоративной голосовой связи для 5 000 абонентов и соответствовала государственному курсу на импортозамещение в сфере ИТ.

В результате детального анализа представители завода остановили свой выбор на коммуникационной платформе «Ростелл» (SIP-Softswitch 4/5 класса) — разработке компании «Технологии Коммуникаций». Функциональность этой платформы, высокие показатели отказоустойчивости и масштабируемости, а также ее совместимость с программными и аппаратными АТС других производителей позволили обеспечить постепенную миграцию абонентов на новое решение.

В ходе проекта было осуществлено подключение программного комплекса «Ростелл» к УПАТС предприятия по протоколу SIP. Интегратором была настроена маршрутизация входящих и исходящих звонков, реализовано ветвление SIP-вызовов для абонентов с несколькими параллельными телефонными аппаратами. Вместе с тем были разработаны сценарии автоматической настройки IP-телефонов SNR-VP-51, обеспечена бесперебойная работа телефонии, факсимильной и конференц-связи.

С появлением записи телефонных разговоров (CDR), ранее недоступной в рамках классической телефонной станции, стало проще вести учет трафика и управлять базой абонентов. Благодаря же настройке правил маршрутизации звонков на предприятии удалось разграничить доступ абонентов к звонкам с внешних линий, городских или мобильных номеров, за счет чего значительно сократилось число нецелевых соединений и количество внешних абонентских линий.

В настоящее время к SIP-Softswitch 4/5 класса подключено более 400 сотрудников. Как отмечает директор по ИТ Пермского завода «Машиностроитель» Нельзин Б.Е., внедрение платформы «Ростелл» позволило обеспечить рост производительности труда персонала и сократить издержки на поддержание ИТ-инфраструктуры. В планах предприятия — планомерный перевод всех 5 000 абонентов на новое решение по мере развития инфраструктуры.