«Триасофт» и Smart Engines предложили нотариусам ИИ для распознавания паспорта РФ

«Триасофт» объявила о появлении возможности распознавать паспорта РФ в системе автоматизации нотариального делопроизводства «Экспресс» с помощью обычной веб-камеры. Это позволит нотариусам сократить время обслуживания клиентов за счет отказа от планшетного сканирования документа и ручного ввода паспортных данных.

Новая функциональность реализована на базе технологии искусственного интеллекта для распознавания документов Smart IDReader российской компании Smart Engines.

Паспорт является обязательным документом для проведения всех нотариальных действий. Теперь нотариусу или его помощникам для внесения в проекты документов паспортных данных нужно всего лишь поднести документ к веб-камере, чтобы получить максимально четкое изображение. Процесс ввода данных разворота 2 и 3 страниц паспорта РФ обычно занимает всего несколько секунд. Такое быстродействие стало возможным благодаря применению в Smart IDReader глубоких разреженных дискретных нейронных сетей. Фактически по цене веб-камеры нотариусы получают решение сравнимое по качеству работы с дорогостоящими специализированными паспортными сканерами.

С технической точки зрения распознавание с веб-камеры в системе «Экспресс» работает следующим образом. После запуска процесса происходит непрерывное фотографирование кадров из видеопотока. Каждый полученный кадр Smart IDReader обрабатывает как отдельное изображение, осуществляя на нем поиск документа и распознавание паспортных данных. После этого выполняется межкадровая интеграция результатов распознавания отдельных кадров. После распознавания всех полей процесс автоматически завершается.

Для того чтобы полностью распознать паспорт РФ достаточно, чтобы каждый реквизит был хорошо «виден» хотя бы на одном из обработанных изображений. Такой подход обеспечивает высокое качество и скорость распознавания независимо от технических возможностей используемой веб-камеры и внешних условий освещения. В случае, если все данные были уверенно распознаны уже на первом поступившем на обработку кадре, то процесс распознавания останавливается.

Кроме этого, если нотариус хочет использовать специализированный паспортный или обычный планшетный сканер, в системе «Экспресс» также поддерживается традиционная возможность распознавания паспорта РФ на отсканированных изображениях. В отличие от распознавания с веб-камеры, при работе со сканами на обработку в Smart IDReader передается одно изображение, но более высокого качества.

«Совместно с коллегами из Smart Engines мы смогли предложить нашим пользователям новый подход к распознаванию документов. На примере паспорта РФ можно сказать, что скорость распознавания с веб-камеры соизмерима, а с учетом времени на сканирование документа зачастую превышает скорость обработки на специальном паспортном сканере. Речь идет всего о 5-7 секундах на распознавание данных с разворота паспорта РФ. Учитывая то, что веб-камеры сейчас есть практически у всех, для нас это очень интересный опыт», – отметил генеральный директор компании «Триасофт» Анатолий Гусев.

«Работа с компанией «Триасофт» это возможность предложить наше решение тысячам нотариусов через партнера, которому они доверяют. Коллеги работают на ИТ рынке с 1993 года и их экспертиза в этом очень узкоспециализированном сегменте для нас крайне важна», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.