Решения Oracle и Veltio помогли сети «Подружка» разобраться с ценообразованием

Розничная сеть «Подружка» внедрила решение Oracle Retail Planning and Optimization с целью привлечения новых и повышения лояльности существующих клиентов. Процесс ценообразования в «Подружке» был автоматизирован и оптимизирован на основе лучших практик ценообразования, заложенных в решения Oracle Retail, с помощью специалистов компании-интегратора Veltio, платинового партнера Oracle.

Ранее в «Подружке» были развернуты решения Oracle Retail Demand Forecasting для прогнозирования спроса и Veltio APX (Allocation, Planning and Execution) для цепей поставок, что позволило сети продолжать инвестиции в повышение точности и гибкости своей ценовой стратегии.

«Подружка» насчитывает 210 магазинов, которые предлагают женщинам косметику, парфюмерию, товары для ухода за собой, украшения и аксессуары, а также бытовую химию по приемлемым ценам. Магазины соответствуют формату «магазин у дома» и располагаются в жилых районах. В каждом магазине на площади 140-180 квадратных метров представлено до 15000 товаров.

«В результатах исследования «Oracle Retail 4-Dimensions of Retail» мы обнаружили, что 84% потребителей говорят, что первый и наиболее важный стимул для совершения покупок - это конкурентные цены и промо-акции», - сказал Крис Джеймс, вице-президент в регионе EMEA по Oracle Retail. - В России рыночные условия быстро меняются, и с помощью решений Oracle Retail «Подружка» получила возможность управлять несколькими ценовыми зонами, которые привлекают потребителей в момент готовности совершить покупку».

«Используя гибкий ценовой подход, мы надеемся повысить лояльность клиентов благодаря конкурентным ценам и специальным предложениям, сохраняя при этом целевые финансовые показатели компании», - сказал Александр Голубев, ИТ-директор «Подружки». «С Oracle Retail мы получили полнофункциональное отраслевое решение - гибкое и масштабируемое. А специалисты Veltio своевременно и в рамках бюджета обеспечили внедрение, показав глубокое понимание потребностей нашего бизнеса».

«Этот проект стал новым этапом развития для Veltio на российском рынке, он продемонстрировал возможности решений Oracle Retail отвечать на локальные вызовы. Нынешние рыночные условия и нестабильность рубля вынудили российских ритейлеров задуматься о внедрении передовых решений в сфере ценообразования, ассортиментного планирования и управления цепочками поставок для повышения эффективности», - сказал Константин Прайс, директор Veltio по развитию бизнеса в регионе EMEA. «Мы рады помочь розничным сетям, таким как «Подружка», использовать эти технологии для получения конкурентных преимуществ».