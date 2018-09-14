HP представила технологию 3D-печати металлических изделий

HP Inc. на выставке International Manufacturing Technology Show (IMTS) 2018 представила технологию 3D-печати HP Metal Jet для крупносерийного производства металлических изделий промышленного качества. HP Metal Jet обеспечивает многократный прирост производительности (до 50 раз) при значительно более низкой себестоимости готового изделия по сравнению с другими методами 3D-печати. Эту технологию готовятся применять ведущие промышленные производители GKN Powder Metallurgy и Parmatech для массового изготовления деталей к своим изделиям.

В числе покупателей, разместивших заявки на приобретение технологии – компании мирового масштаба Volkswagen и Wilo, а также инновационные вертикально интегрированные компании, такие как Primo Medical Group и OKAY Industries.

Совершенствовуя способы производства, которыми пользуются в мире, – HP представляет сервис Metal Jet Production Service, который позволит заказчикам со всего мира быстро проверить конструкцию трехмерного изделия, заказать его крупной серией, а также сделать технологию HP Metal Jet частью своего производственного процесса.

HP Metal Jet – революционная технология струйной печати связующим веществом с точностью до одного объемного пикселя, в которой нашел воплощение 30-летний опыт компании HP в производстве печатающих головок и инновационных химических материалов для печати. С областью печати 430 x 320 x 200 мм, четырехкратной избыточностью сопел (дюз) и двукратным количеством печатных линеек, со значительно меньшей потребностью в связующем веществе на единицу массы изделия, технология HP Metal Jet обеспечивает большую производительность и надежность при низких единовременных и эксплуатационных расходах по сравнению с другими технологиями 3D-печати металлами. Применение HP Metal Jet начнется с изготовления готовых деталей из нержавеющей стали; они будут обладать степенью изотропии не ниже (или даже выше) той, которая требуется от стали согласно стандартам ASTM и MPIF.

Впервые в истории отрасли HP вступает в партнерские отношения с GKN Powder Metallurgy: на предприятиях GKN Powder Metallurgy будет использоваться технология HP Metal Jet для производства функциональных металлических деталей для ведущих мировых производителей, в том числе Volkswagen и Wilo. GKN Powder Metallurgy – владеет брендами GKN Sinter Metals, GKN Hoeganaes и GKN Additive Manufacturing. GKN Powder Metallurgy ежегодно производит более трех миллиардов деталей, и уже в следующем году компания планирует начать поставку своим клиентам из разных отраслей промышленности готовых деталей, изготовленных с помощью технологии HP Metal Jet.

Компания Volkswagen, один из крупнейших и наиболее открытых к инновациям мировых автопроизводителей, уже встраивает технологию HP Metal Jet в свои долгосрочные стратегии проектирования и процессы производства. Благодаря сотрудничеству между Volkswagen, GKN Powder Metallurgy и HP компании удалось быстро оценить перспективность массового производства таких персонализируемых деталей, как индивидуальные брелоки для ключей и наружные таблички с именем владельца. Кроме того, в многолетних планах Volkswagen по использованию HP Metal Jet – производство функциональных частей, к конструкции которых предъявляются высокие требования, например, рычагов переключения передач и корпусов зеркал. По мере того, как в производство запускаются новые технологические платформы, например, электромобили, на технологию HP Metal Jet возлагают большие надежды: например, она должна помочь в выпуске облегченных (без ущерба безопасности) металлических деталей.

«Автомобильная промышленность претерпевает революцию – покупатели требуют персонализации автомобилей и, кроме того, к 2025 г. под брендами, принадлежащими Volkswagen Group, будет выведено на рынок 80 новых моделей электромобилей, – отметил д-р Мартин Гёде, руководитель отдела по технологическому планированию и разработке компании Volkswagen. – Один автомобиль состоит из шести тысяч – восьми тысяч деталей. Большое преимущество аддитивной технологии производства, например, технологии HP Metal Jet – в том, что для изготовления этих деталей больше не требуется предварительное изготовление производственного оборудования и инструментов. Сокращая продолжительность цикла производства деталей, мы можем очень быстро нарастить объемы нашего массового производства. Вот почему новая платформа Metal Jet от HP – большой шаг вперед для всей нашей отрасли. С ее помощью мы готовимся расширить пределы возможного и еще больше повысить ценность и инновационность нашей продукции для покупателей».

Компания GKN Powder Metallurgy также использует преимущества технологии HP Metal Jet: она производит недорогие детали с улучшенными гидравлическими характеристиками, которые поставляет компании Wilo – мировому лидеру в производстве насосов и решений для насосного оборудования. Wilo надеется использовать технологию HP Metal Jet для получения первичных деталей гидравлической системы, например, рабочих колёс, диффузоров и корпусов насосов. Эти детали должны выпускаться в широком спектре размеров и должны выдерживать сильный вакуум и избыточное давление, а также колебания температуры.

HP вносит свой вклад и в производство медицинских товаров: для этого HP в партнерстве с Parmatech (принадлежит компании ATW Company) будет расширять массовое производство деталей по технологии Metal Jet для ряда клиентов: OKAY Industries, Primo Medical Group и других. Parmatech – мировой лидер в использовании технологии инжекционного формования металла; компания вот уже 40 лет выступает первопроходцем в освоении новых технологий работы с металлом. Она специализируется на крупносерийном производстве недорогих металлических деталей для производителей медицинской и другой техники.

«HP Metal Jet – первая по-настоящему жизнеспособная 3D-технология для производства металлических деталей в промышленных масштабах. Наши заказчики требуют высочайшего качества, надёжности и безукоризненной работы деталей, и инновационная технология от HP и опыт компании в дистрибуции продукции дают нам уверенность в том, что мы превзойдём ожидания клиентов, – сказал президент компании Parmatech Роб Холл. – Мы рады приветствовать технологию HP Metal Jet на наших производствах и начать производство сложных частей, например, хирургических ножниц и приспособлений для эндоскопических операций, а также для изготовления изделий нового типа и формы, невозможных при использовании традиционных технологий металлообработки. HP Metal Jet сыграет ключевую роль в выполнении нашей миссии: разработке инновационных решений, удовлетворяющих уникальные потребности наших клиентов».

Предназначено для массового производства: HP Metal Jet – цены и появление в продаже

В первой половине 2019 года заработает новый сервис Metal Jet Production Service: заказчики смогут выгружать на сервис свои 3D-файлы и получать изготовленные по ним изделия, большими партиями и промышленного качества. Изготовлением этих деталей займутся партнеры HP – GKN Powder Metallurgy и Parmatech; они обеспечат наивысший технический уровень исполнения заказов и качество изготовленных деталей.

Коммерческие решения на базе технологии HP Metal Jet будут предлагаться заказчикам в 2020 г., для большинства они станут доступны в 2021 г. Предзаказ систем на основе HP Metal Jet уже доступен.