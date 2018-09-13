«Юникорн» получил статус резидента «Сколково»
«Юникорн», российский разработчик решений для «умных» квартир, получил статус резидента «Сколково».
Имея за плечами пятнадцатилетний опыт разработок систем «умный дом», серийный предприниматель Алексей Южаков, сооснователь крупнейшей российской компании-производителя сервисных роботов Promobot, в 2015 г. основал «Юникорн» и запустил новую цифровую платформу MySmartFlat.
MySmartFlat – это облачная платформа для создания «умных» квартир, единый центр управления, обеспечивающий взаимодействие между всеми участниками экосистемы: жителями, застройщиком, УК и бизнесом. Решение не имеет аналогов на рынке, где представлено множество поставщиков, предлагающих отдельные сервисы для «умных» квартир – ip-домофонию, облачное видеонаблюдение, автоматизацию инженерных систем зданий, сервисы и платформы для управления многоквартирными домами и т.д. Однако MySmartFlat отличает принцип «единого окна». Приложение заменяет собой десятки других источников информации и одновременно является информационным фильтром - пользователь получает только адресованные строго ему сообщения, имеющие для него уникальную ценность.
Комплексный подход предполагает ряд преимуществ для всех участников экосистемы жилого комплекса. Для застройщиков это готовое решение для строительства и формирования конкурентных преимуществ. Управляющие компании при помощи MySmartFlat могут вести хозяйственную деятельность и общаться с жильцами. Бизнесу платформа предоставляет доступ к целевым клиентам и инструмент для осуществления продаж. А крупные игроки получают возможность встраивать MySmartFlat в свои решения. Сам же пользователь на выходе имеет единственное приложение, управляющее «умной» квартирой и всеми сервисами платформы.
Благодаря собственному аппаратному и программному обеспечению компания «Юникорн» вывела «умные» квартиры на масс-маркет. Использование облачных технологий позволило сделать решения доступными для собственников и девелоперов. Также компания разработала линейку собственных устройств интернета вещей домашней автоматизации SAPFIR.
«В России пока не более 1-2% домов и квартир являются умными. Рынок устройств интернета вещей для домашней автоматизации ("умный дом") у нас только начинает зарождаться, можно выделить 3-4 относительно крупных поставщика. Мы конкурируем с ними, предлагая пользователям свои датчики SAPFIR, причем по стоимости масс-маркета. Но любое оборудование – это лишь маленькая часть пазла. Рынку же нужны высокопроизводительные и эффективные интеграционные платформы, которые могут работать с любыми производителями IoT-устройств и объединять все отдельные решения в одну экосистему. На сегодня это только MySmartFlat. "Умные" квартиры уже очень скоро станут новым стандартом качества жизни – перейдут из люксового сегмента в масс-маркет. Покупатели перестанут смотреть только на квадратные метры, и начнут интересоваться ликвидностью и условиями эксплуатации – энергозатратами, безопасностью, удобством. А мы можем создать для этого максимально комфортные условия», – сказал Алексей Южаков.