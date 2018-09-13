«Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики

«Ростех» сообщил о планах по совместному с проектом Vostok внедрению технологии блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики. Компании планируют сотрудничество по реализации проектов государственной программы «Цифровая экономика РФ», разработке решений для инфраструктурных проектов, в частности для «умных городов», и созданию технологической базы для перехода к «цифровому предприятию». Соглашение об этом было подписано на площадке Восточного экономического форума 2018, который проходит в эти дни во Владивостоке.

В рамках соглашения Ростех и Vostok создадут проектный офис для реализации проектов государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Прежде всего компании планируют внедрение платформы Vostok для сбора, хранения и обмена данными между государственными органами, гражданами и муниципальными учреждениями. Также предполагается развитие совместных компетенций по всем «сквозным» технологиям, обозначенным в государственной программе. Совместные инвестиции в проектный офис составят порядка $2 млн.

«В рамках государственной программы "Цифровая экономика" госкорпорация "Ростех" отвечает за формирование технологических заделов. Мы осуществляем поиск перспективных проектов и определяем технологических лидеров, сотрудничество с которыми открывает новые возможности для развития цифровых систем. Ключевым критерием для выбора компаний-разработчиков является высокий уровень предлагаемых решений и их востребованность на рынке. Платформа Vostok в полной мере обладает такими характеристиками и может быть успешно интегрирована в комплексные цифровые проекты в интересах наших корпоративных и государственных заказчиков», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Важным направлением сотрудничества «Ростеха» и проекта Vostok станет разработка решений для инфраструктурных проектов. В частности, предполагается создание доверенной инфраструктуры «умного» города и механизмов работы с большими данными.

«Платформа и интегратор Vostok изначально спроектированы так, чтобы решать актуальные задачи предприятий реального сектора экономики и государственных институтов, выполняя функцию базовой цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания больших данных. Сотрудничество с госкорпорацией "Ростех", главным провайдером и драйвером инфраструктурных проектов для цифровой экономики, не только предоставит доступ к огромной базе корпоративных и государственных заказчиков для внедрения инфраструктурных решений Vostok, но и станет сильным толчком для развития в целом, – отметил основатель и генеральный директор Waves Platform и проекта Vostok Александр Иванов. – Стоит отметить, что Vostok основывается на технологической базе и технологических заделах Waves, самом быстром публичном блокчейне в мире, обрабатывающем до 1 тыс. транзакций в секунду. Платформа Vostok, в свою очередь, сможет увеличить пропускную способность нынешних открытых блокчейн-систем в десятки раз».

Еще одним направлением сотрудничества станет создание технологической базы для реализации модели «цифрового предприятия» в рамках широкого спектра индустриальных проектов госкорпорации «Ростех». Концепция «цифрового предприятия» подразумевает применение комплекса новых технологий в производственном цикле, отношениях с контрагентами, а также в работе с данными. Так, запланирован сбор, обработка и хранение статистических данных госкорпорации «Ростех» на платформе Vostok, а также каталогизация продукции, производимой промышленными предприятиями России.