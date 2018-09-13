Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018

19 сентября 2018 года в рамках международной выставки InnoTrans пройдет презентация «Цифровизация железнодорожной отрасли. От проектирования к обслуживанию локомотивов с помощью искусственного интеллекта». Организаторы — группа компаний «ЛокоТех», Clover Group и ГК «2050. DIGITAL». Начало в 14.00, CityCube, Hall A, стенд «ЛокоТех».

На мероприятии запланировано обсуждение вопросов трансформации жизненного цикла локомотива, изучение практики применения технологических трендов в области машинного обучения, математического моделирования и аналитики больших данных. Кроме того, представители Clover Group продемонстрирует решение Smart Maintenance — риск-ориентированную систему управления обслуживанием оборудования и техники на основе искусственного интеллекта. Решение позволяет оптимизировать процесс формирования графика постановки локомотивов на ремонт. В ближайшее время внедрение системы начнется в ГК «ЛокоТех».

Clover Group работает в области решений на основе прогнозной аналитики для железнодорожной отрасли, энергетики, машиностроения, нефтегазовой отрасли. Входит в периметр ГК «2050. DIGITAL». В России самый известный кейс компании — «Умный локомотив» — технология определяет реальное и прогнозное техническое состояние 6400 секций локомотивов, находящихся на обслуживании Группы компаний «ЛокоТех».

Под брендом «2050.DIGITAL» консолидируются перспективные стартапы и активы с проектами в области цифровых технологий. Компания работает, опираясь на своих крупнейших партнеров – АО «Трансмашхолдинг» и ГК «ЛокоТех». Стратегия Группы компаний «2050.DIGITAL» направлена на разработку, внедрение и последующее тиражирование интеллектуальных высокотехнологичных решений, обеспечивающих конкурентные преимущества бизнеса на глобальном рынке железнодорожного транспорта.

«ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят «ЛокоТех-Сервис», «Желдорреммаш», «ЛокоТех-Лизинг», «Торговый дом ЛокоТех», «ЛокоТех-Промсервис» и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. Консолидированная выручка управляемых активов за 2017 год по РСБУ увеличилась на 14% до 105,2 млрд руб. по сравнению с показателем за 2016 год.