Legrand представила обновленную серию воздушных выключателей DMX3

Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, дополнил линейный ряд воздушных выключателей серии DMX3, предназначенных для защиты электрооборудования и линий электропередачи от короткого замыкания и завышенной мощности потребления в проектах коммерческого и индустриального секторов. Компактные аппараты в корпусах типоразмера «0» рассчитаны на токи от 630 А до 1600 А.

В отличие от штатной линейки воздушных аппаратов DMX3 типоразмера «1-2-3», предельная коммутационная способность которых от 50 кА, в типоразмере «0» появилось решение с отключающей в 42 кА. Оно полностью интегрируется в системы электроустановок и совместимо с другими типоразмерами. В комплект поставки входят ориентируемые выводы для горизонтального или вертикального присоединения шин, что обеспечивает дополнительное удобство монтажа.

В обновленную линейку также входит выключатель нагрузки на номиналы 1000, 1250 и 1600 А без расцепителя в корпусе типоразмера «0», который может быть оснащен электронными расцепителями с ЖК-дисплеем трех типов, позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечивающими полную селективность нижестоящих устройств.

«Компания Legrand стремится поставлять на рынок функциональные и надежные продукты, соответствующие потребностям клиентов с самыми разными запросами. Применение выключателей DMX3 помогает как оптимизировать техническое решения в целом, так и снизить стоимость проекта. Так, например, компактный размер DMX3 1600 позволяет организовать полноценный АВР на воздушных автоматических выключателях в оболочке XL3 4000 шириной 36 модулей или использовать аппарат в качестве секционного выключателя при установке в узкую кабельную секцию. Мы уверены, что новые устройства найдут свое применение в разработке проектов для коммерческих объектов, предприятий сектора АПК и небольших производств», – сказал Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

Линейка компактных воздушных автоматических выключателей Legrand DMX3 была представлена в апреле 2017 г. как воплощение самых современных технологий для защиты электроустановок. Устройства обладают превосходными базовыми характеристиками защиты. Они оснащены высокотехнологичными электронными расцепителями с обычными и сенсорными дисплеями, позволяющими измерять активную и реактивную мощности, а также гармоники. Все воздушные автоматические выключатели Legrand DMX3 и выключатели нагрузки DMX3-I представлены как в фиксированном, так и выкатном исполнении.