«Ферронордик машины» планирует бюджет и сокращает ручной труд с помощью «1С:Консолидация»

Специалисты «1С-Рарус» завершили внедрение системы «1С:Консолидация» в компании «Ферронордик машины». Новое ИТ-решение развернуто на 568 рабочих местах в 80 офисах компании. Система помогла в шесть раз ускорить формирование отчетности. Автоматизированы процессы бюджетирования и МСФО. С решением «1С:Консолидация» компании легче развивать новые направления и увеличивать долю рынка, наращивая объемы бизнеса в регионе СНГ.

Компания «Ферронордик машины» использовала в работе «1С-Рарус:Альфа-Авто», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Бухгалтерия 8». К 2017 г. финансовый и управленческий учеты не были взаимосвязаны с существующими информационными системами. Менеджмент не владел информацией о том, как формировались отчеты и как получались конкретные цифры, пользователи делали отчеты по разным методологиям и получали разные результаты. Дополнительные расчеты и проверки приводили к внеурочной работе, что снижало лояльность персонала и дестабилизировало обстановку, особенно в региональных представительствах. У менеджмента не было возможности оценить реальную загрузку людей на местах.

Процесс бюджетирования в компании не был автоматизирован: пользователи работали с электронными таблицами и собирали данные вручную. Развитие новых направлений и открытие новых офисов делали подготовку отчетности более сложной, время на отчеты увеличивалось. Финансовые данные в компании были доступны всем, кто имел доступ к итоговым отчетным файлам, что не соответствовало политике безопасности.

Сложилась ситуация, при которой финансовый отдел отвечал и за финансовую, и за управленческую отчетность. Если специалисты по каким-то причинам не ввели данные, управленческая отчетность отсутствовала. Минимальный срок планирования был годовым, а пересмотр бюджета был невозможен. Управленческий учет равнялся учету по МСФО за исключением трудоемких проводок и не отражал реальной картины. Закрытие периода могло растягиваться до 7 календарных дней.

Компания нуждалась в новой информационной системе, которая помогла бы повысить скорость и эффективность принятия управленческих решений на основании оперативно полученной достоверной информации. Другой важной целью проекта стало предоставление отчетности собственникам и топ-менеджерам компании по принятым стандартам управленческого учета и МСФО. В качестве подходящего инструмента руководство компании выбрало систему «1С:Консолидация».

За шесть месяцев система запущена в промышленную эксплуатацию. В новой ИТ-системе работает 568 сотрудников в 80 офисах компании. Автоматизированы процессы бюджетирования и МСФО со сложной интеграцией и настройкой прав доступа.

Менеджмент компании теперь владеет объективной картиной о финансовой ситуации в любой момент времени и может планировать деятельность не только на год, но и на квартал и полугодие с пересмотром бюджета при необходимости.

Реализованы планирование в иностранной валюте и возможность построения трехлетнего или долгосрочного бюджета.

Финансовые данные находятся в безопасности благодаря различным правам доступа и исключению рисков утери данных.

Четкая методология формирования отчетности и сбора данных, унификация финансово-учетных процессов сделали финансовый учет прозрачным и исключили необходимость регулярных корректировок и уточнений.

Автоматизация процесса бюджетирования в шесть раз сократила время на формирование отчетности.

Управленческая отчетность отражает реальную картину на предприятии. Можно построить отчет на любой день любого периода. Руководство владеет информацией о количестве проданных единиц в конкретный период до одного дня, о размере выручки в этот период, о количестве проданных машин в регионах и маржинальности сделок. Подготовка управленческой отчетности занимает ежемесячно два дня против прежних четырех-пяти.

Появилась возможность формировать консолидированную отчетность по МСФО по любому заданному параметру подразделений за любой выбранный период. Формы отчетов включают все детали аналитики, необходимые как собственникам, так и внешним финансовым структурам.

Настроено 112 удобных форм отчетов для топ-менеджмента, разработаны отчеты, объединяющие данные для региональных представительств.

Настроена интеграция с тремя информационными системами: «1С-Рарус:Альфа-Авто», «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом». Интеграция с системой «1С-Рарус:Альфа-Авто» помогает руководству компании получать дополнительные данные для отчетов: например, теперь можно разложить отчет по конкретным брендам.

Унифицирован оперативный обмен данными между информационными системами на базе единой НСИ.

ИТ-директор «Ферронордик машины» Талиб Гасанов, сказал: «Задачи внедрения выполнены в полном объеме: финансово-учетные процессы унифицированы, оптимизированы процессы получения управленческой отчетности и отчетности по МСФО. Снизились трудозатраты, минимизированы влияние "человеческого фактора" и риски дублирования и ошибок. Увеличилась скорость работы финансовой службы, заметно улучшилось качество ведения учета и контроля за финансовыми показателями. Повышение качества и точности данных привело к регулярному и своевременному формированию консолидированной отчетности по деятельности всех офисов компании, дало менеджменту возможность лучше управлять ценами и ассортиментом, принимать верные решения и внесло большой вклад в рост эффективности предприятия».