Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом

IXcellerate, оператор российского дата-центра, вновь подтвердил высокую надежность своей инфраструктуры. Эксперты Uptime Institute провели аудит проектной документации третьей фазы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн».

Проверка показала: проект инфраструктуры самого большого в России машинного зала выполнен безупречно. Сертификация подтвердила функциональные возможности и производительность систем, указанных в инженерных и архитектурных характеристиках проекта. Согласно проектной документации, ЦОД способен работать безостановочно и проводить плановые технические и ремонтные работы без отключения основных инженерных систем и какого-либо влияния на полезную ИТ-нагрузку. Дизайн третьей очереди выполнен международной компанией Arup, которая является генеральным проектировщиком и партнером IXcellerate с момента основания и запуска дата-центра в 2013 году.

Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate, отметил: «Наличие независимой сертификации имеет важное значение в индустрии, где прозрачность и надежность поставщиков является ключевым фактором. Но сертификат – это не самоцель, а инструмент самоконтроля путем внешней проверки. Наша главная цель – получить безотказно работающий объект и критически важную и устойчивую инфраструктуру для бизнеса наших клиентов. Мы благодарим Uptime Institute за помощь и высокую оценку нашей работы и намерены и впредь поддерживать максимально высокие показатели надежности и качества обслуживания».

Сотрудничество с Uptime Institute началось ровно год тому назад. В сентябре 2017 года руководство IXcellerate подписало c Uptime Institute договор и согласовало план консалтингового проекта.

Алексей Солодовников, управляющий директор Uptime Institute по России и СНГ, сказал: «Результаты наших проверок и рекомендации внедряются в ЦОДах во всем мире уже более двух десятилетий. Чтобы получить сертификат соответствия, необходимо проделать серьезную работу. Надежный дата-центр – это результат долгого кропотливого труда, совместных усилий оператора ЦОД и проектировщика. Мы от всей души поздравляем IXcellerate с завершением столь важного и для компании, и для ее заказчиков этапа».

В основе сертификации Tier Certification of Design Documents лежит комплекс жестких критериев и общепризнанных международных стандартов, охватывающих механические, электрические и структурные элементы, определенные в стандарте Tier Standard: Topology. Помимо соблюдения стандартов надежности, в проекте должны быть сбалансированы управление рисками, эффективность энергопотребления и учет стоимости. Сертификация Tier помогает увязать проект инфраструктуры и коммерческие задачи, гарантируя, что значительные капиталовложения дадут желаемый результат.