D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130

D-Link представляет новую линейку управляемых стекируемых коммутаторов 3 уровня DGS-3130. Устройства реализованы на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медных портов.

Новые коммутаторы рекомендуются для применения на уровнях доступа и агрегации в операторских сетях Metro Ethernet, сетях государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предприятий, а также медицинских, социальных и образовательных учреждениях.

В настоящее время серия DGS-3130 представлена шестью моделями в следующих аппаратных конфигурациях: DGS-3130-30TS с 24 портами 10/100/1000Base-T; DGS-3130-30S с 24 портами 1000Base-X SFP; DGS-3130-30PS c 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/at PoE, общий PoE-бюджет – 370 Вт или 740 Вт при подключении внешнего источника питания DPS-700; DGS-3130-54TS с 48 портами 10/100/1000Base-T; DGS-3130-54S c 48 портами 1000Base-X SFP; DGS-3130-54PS c 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/at PoE, общий PoE-бюджет – 370 Вт или 740 Вт при подключении внешнего источника питания DPS-700.

Все коммутаторы серии DGS-3130 оснащены 2 портами 10G Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, которые могут использоваться для организации физического стека и/или высокоскоростных подключений к серверам и магистральным каналам с полосой пропускания до 80 Гбит/с. Также в устройствах предусмотрен консольный порт RJ-45, порт управления RJ-45 (10/100/1000Base-T, управление out-of-band) и порт USB 2.0. Ethernet-порты обеспечивают защиту от статического электричества до 6 кВ. Для обеспечения бесперебойной работы поддерживается подключение внешнего резервного источника питания – DPS-700 для коммутаторов с поддержкой PoE и DPS-500A для остальных моделей. Размер таблицы коммутации новых устройств составляет 16K MAC-адресов.

Расширенный функционал серии DGS-3130 включает статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, протокол динамической маршрутизации RIP v1/v2/ng, фильтрацию IGMP, ARP Proxy и возможность настройки до 16 IP-интерфейсов. В следующих версиях ПО добавится поддержка протокола динамической маршрутизации OSPF v2/v3 и протокола резервирования виртуальных маршрутизаторов VRRPv3.

Функционал обеспечения безопасности включает функции IP-MAC-Port Binding, Port Security, DHCP Snooping, DHCP Server Screening, защиту от атак типа DoS, BPDU и ARP Spoofing. Управление доступом клиентов осуществляется с помощью аутентификации 802.1Х на основе портов/узлов, аутентификации с использованием серверов RADIUS/TACACS+, списков контроля доступом ACL, функции 802.1X Guest VLAN, позволяющей создать гостевую VLAN с ограниченными правами для пользователей, не прошедших аутентификацию. Поддерживается управление доступом на основе МАС-адресов (MAC) и Web-интерфейса (WAC).

Для работы с приложениями многоадресной рассылки в коммутаторах реализована поддержка IGMP Snooping, MLD Snooping, Fast Leave и IGMP Filtering. Функция ISM VLAN позволяет эффективно использовать полосу пропускания каналов связи благодаря передаче многоадресного трафика в отдельной VLAN. Поддержка функции Q-in-Q обеспечивает возможность объединения в рамках сети провайдера территориально-распределенных сетей клиентов с настроенными VLAN. Ее реализация Selective Q-in-Q позволяет маркировать абонентские кадры при их передаче через сеть провайдера внешними тегами с различными идентификаторами.

Коммутаторы серии DGS-3130 поддерживают управление качеством обслуживания (QoS) с возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов и механизм управления полосой пропускания Three Color Marker. Для распределения нагрузки на сеть и повышения отказоустойчивости в коммутаторах реализованы функции защиты от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP (802.1D, 802.1w и 802.1s) и технология ERPS, обеспечивающая быстрое восстановление связи (50 мс) при отказе одной из линий в кольце.

Управление и настройка DGS-3130 осуществляются с помощью Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) или протоколов Telnet, SNMP v1/v2с/v3 и SSH/SSL (IPv4/IPv6). Также устройства поддерживают протокол мониторинга RMON (v1/v2), функцию sFlow для мониторинга сетевой активности и широкий набор функций для диагностики кабеля и обнаружения неисправностей (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731, Dying Gasp).

Коммутаторы серии DGS-3130 уже поступили на склад D-Link в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DGS-3130-30S – $1054, DGS-3130-30TS – $737, DGS-3130-30PS – $1405, DGS-3130-54S – $1810, DGS-3130-54TS – $1423, DGS-3130-54PS – $2249.