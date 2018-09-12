Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»

«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около 15 млн. жителей Москвы.

На основе программных продуктов компании «Аванпост» в «Мосводоканале» была поэтапно создана и введена в эксплуатацию комплексная ИБ-система, обеспечившая автоматизацию процессов управления доступом к информационным ресурсам предприятия. При этом отдел технической защиты информации «Мосводоканал» получил единый инструмент централизованного управления правами доступа, охватывающий всех пользователей информационной системы предприятия и большинство её элементов и подсистем.

Использование созданного ИБ-решения позволило заказчику существенно сократить длительность предоставления доступа к нужным информационным ресурсам, а также свести к минимуму риски, связанные с наличием у сотрудников избыточных прав доступа и накоплением в информационных системах активных учетных записей лиц, которые уже не работают на предприятии (т.н. «мёртвых душ»). В крупных организациях появление и рост числа «мертвых душ», а также «обрастание» сотрудников избыточными правами, назначение которых никто не может вспомнить, неизбежно происходит при любом варианте ручного управления доступом. А каждая такая ошибка – это уязвимость в системе ИБ.

Проект позволил «Мосводоканалу» полностью решить эту проблему и предотвратить возможность ее появления в дальнейшем. Внедрение Avanpost IDM выполнено методически корректно: были разработаны эффективные ролевые модели, процессы и регламенты согласования доступа. В частности, это позволило в рамках проекта провести унификацию пользователей и прав доступа, а также привести к единому «шаблону» процессы предоставления доступа к информационным системам. Кроме того, с помощью стандартных модулей сопряжения (коннекторов) к IDM-системе было подключено различное инфраструктурное и прикладное ПО, что позволило полностью автоматизировать и кардинально ускорить согласованную перенастройку прав доступа при каждом кадровом событии (приеме на работу, изменении должности, увольнении, отпуске, болезни, включении в состав временных рабочих групп и мн.др.), а также проводить аудиты прав доступа. Всё это дало возможность сократить и оптимизировать трудозатраты ИТ- и ИБ-специалистов.

В число ИТ-решений, интегрированных с IDM в рамках данного проекта, вошли наиболее критичные системообразующие элементы ИС заказчика: доменная структура на базе MS Active Directory, ERP-система на базе Oracle E-Business Suite (OEBS), ряд бизнес-систем на базе платформы 1С. При этом кадровой системой, создающей поток кадровых событий, является 1С ЗУП. Более того, внедрение Avanpost SSO позволило для всех ключевых ИТ-систем заказчика (включая OEBS и 1C) реализовать средства однократной аутентификации пользователей.

Проект занял несколько лет. В 2015 году стартовало внедрение Avanpost IDM в качестве подсистемы управления доступом, входящей в состав комплексной системы обеспечения информационной безопасности «Мосводоканала». Были установлены основные компоненты системы, осуществлена её интеграция с кадровой и другими системами.

Затем комплекс Avanpost IDM был запущен в эксплуатацию, при этом основной задачей этого периода являлся мониторинг предоставляемых полномочий, в том числе, в контексте кадровых событий. В 2016 году функционал IDM-решения был кардинально расширен: именно в этот период были разработаны ролевые модели, процессы и регламенты предоставления доступа сотрудников к информационным системам, т. е. завершилось методически корректное внедрение IDM. Кроме того, к IDM были подключены дополнительные целевые системы. В том же году произошло и внедрение Avanpost SSO, и с этого времени в ИС «Мосводоканал» действует однократная аутентификация пользователей в ключевых бизнес-системах, включая OEBS и 1C.

В 2017 году Avanpost IDM был обновлен до версии 5.1, что повысило эффективность и надежность системы, а также позволило заложить базу для внедрения подсистемы самообслуживания пользователей, которая была внедрена в 2018 году.

В ИБ-решении, созданном для «Мосводоканала», впервые были применены многие разработки Аванпост. Среди них отметим: поддержку SSO-аутентификации в браузерах Chrome и Firefox, а также совместное использование продуктов Avanpost IDM и SSO, взаимодействие которых даёт синергический эффект и позволяет реализовать в системе новые способы управления доступом, чрезвычайно полезные при определенных сценариях её использования. Кроме того, наряду с применением готовых коннекторов, в проекте широко применялись и инструменты SDK, с помощью которых к IDM было подключено порядка 10 информационных систем, уникальных с точки зрения авторизации.

«Мосводоканал» активно работает в направлении повышения уровня информационной безопасности, что связано с самим характером деятельности этого крупного предприятия. И внедрение продуктов Аванпост помогло заказчику обеспечить контроль и прозрачность в вопросах управления доступом, что, в свою очередь, серьезно сократило число соответствующих инцидентов и повысило общий уровень ИБ.