Cisco Meraki представила точки доступа WiFi для малого бизнеса

Cisco Meraki представила Meraki Go – линейку точек доступа WiFi, специально разработанных для малого и домашнего бизнеса.

C помощью Meraki Go владельцы предприятий малого бизнеса смогут регулировать параметры использования своих сетей WiFi, а предусмотренный в решении мастер установки позволит настраивать сети WiFi всего за несколько минут.

В магазинах ресторанах и кафе можно будет отделить трафик посетителей от корпоративного трафика, повышая тем самым уровень безопасности. При этом владельцы Meraki Go получат возможность устанавливать лимиты по использованию тех или иных приложений и запрещать своим клиентам доступ к нежелательным веб-сайтам.

Для малых офисов с ограниченной полосой пропускания будет полезным функционал приоритизации различных видов трафика, что позволит исключить ситуации, когда потоковое видео тормозит передачу рабочей информации.

Доступ к услугам поддержки в приложении, а также к обновлениям защиты и приложений линейки Meraki Go осуществляется по подписке (предусмотрена подписка на 1 год, 3 года или 5 лет).