«Цикл» на 20% сократил объем незавершенного производства и избыточных запасов с помощью «1С:ERP»

Специалисты ИТРП автоматизировали управление производством в «Цикл», российской компании, занимающейся производством садовых и хозяйственных товаров из пластика. Система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла реализовать новую оптимальную методологию планирования производства с учетом сезонности спроса на продукцию. В результате удалось исключить избыточный выпуск продукции и полуфабрикатов, запасы в незавершенном производстве и на складах снижены на 20%, оборачиваемость склада повысилась. Оптимизирована загрузка производственных мощностей, сокращены простои оборудования. Уменьшилось количество переналадок оборудования и связанные с ними затраты. Выполнение производственных заказов ускорилось.

Одна из особенностей работы предприятия – выраженная сезонность спроса на продукцию. Чтобы в полной мере обеспечивать потребности покупателей, необходимо поддерживать на складе оптимальное количество продукции и полуфабрикатов с учетом ожидаемого количества отгрузок в каждом месяце. Снижение складского запаса ниже минимального может привести к возникновению товарного разрыва, а затоваривание склада – к потерям, связанным с производством и хранением невостребованной продукции. Поэтому для компании важно рационально планировать производство с учетом прогнозных потребностей клиентов.

Ранее производство продукции планировалось вручную. Неточности в планах, неизбежные при ручных расчетах, приводили к излишкам запасов на складах и переизбытку полуфабрикатов в незавершенном производстве. Это, в свою очередь, снижало оборачиваемость вложенных средств. С ростом объема продаж недостатки планирования стали сказываться на результатах работы компании. Предприятию требовалась система управления производством, которая позволила бы точно планировать выпуск продукции с учетом сезонности спроса. Дополнительным стимулом к внедрению системы стал переезд на новую производственную площадку с сопутствующими изменениями в процессах управления производством и складом.

Для реализации поставленных задач было решено задействовать функциональность системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Партнером по внедрению стала фирма «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП), которая имеет статус «1С:Центр ERP» и специализируется на автоматизации производственных предприятий.

В ходе проекта было автоматизировано 50 рабочих мест, в системе работают руководители компании, менеджеры, технологи, мастера производства, сотрудники склада.

Ключевые итоги проекта: внедрена новая методология планирования производства. В системе на длительный период планируется оптимальный для каждого месяца диапазон остатков готовой продукции и полуфабрикатов по каждому виду изделий. Затем на основании этих данных, с учетом сезонных планов продаж, «1С:ERP» рассчитывает сбалансированные планы производства. В результате качество планирования производства выросло, избыточный выпуск готовой продукции и полуфабрикатов сократился, запасы в незавершенном производстве и на складах сокращены на 20%; появилась возможность анализировать соответствие загрузки производственных мощностей составленным планам и, при необходимости, корректировать планы для балансировки (выравнивания) загрузки. В итоге сокращены потери, связанные с простоями производственного персонала и оборудования в периоды сезонных спадов и авральными перегрузками в пиковые сезонные периоды; организован оперативный контроль работы производственных подразделений. Данные о выполнении операций и о движении ТМЦ в производстве вводятся в «1С:ERP» непосредственно в цехах, с помощью терминалов сбора данных со сканерами штрих-кодов. Количество ошибок в производственном учете значительно сократилось, скорость сбора и анализа данных о ходе производственного процесса выросла на 50%, производительность труда специалистов по учету повысилась на 40%. Это позволило компании быстрее выполнять производственные заказы, быстрее выявлять и устранять возникающие отклонения в производственных процессах; повысилась точность сменно-суточного планирования, время на составление расписания производственных работников сократилось на 60%: график производства теперь рассчитывается по типовым алгоритмам «1C:ERP» обеспечивающих наилучшую загрузку рабочих центров с расстановкой этапов так, чтобы минимизировать переналадки оборудования. В результате повысилась исполнимость сменно-суточных заданий, исключены отклонения в сроках прохождения этапов производства. Сокращено количество переналадок оборудования, затраты на переналадки уменьшены почти на 10%.

Руководитель ИТ-проектов компании «Цикл» Хлупнова Ирина Александровна отметила: «На данный момент мы видим, что решение "1С:ERP Управление предприятием 2" в качестве системы автоматизации производства выбрано правильно. Благодаря совместной работе наших специалистов и специалистов ИТРП, поставленные задачи полностью выполнены: в течение первого месяца была разработана функциональная модель, на 4-й месяц работ была запущена проектная эксплуатация. Внедрение подсистемы управления производством позволило организовать единое информационное пространство для всех служб предприятия, систематизировать процессы управления производством и складами, оценивать загрузку производственных мощностей на основе данных информационной системы. Раньше мы перепроизводили много полуфабрикатов и сборочных единиц и часто к концу сезона получался большой остаток избыточной номенклатуры, внедрение новой системы позволило значительно сократить объемы излишков».