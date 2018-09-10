Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены

Seagate Technology запустила линейку жестких дисков емкостью 14 ТБ с улучшенными характеристиками, тем самым пополнив свой ассортимент накопителей для корпоративного и специального применения. В новую линейку входят IronWolf и IronWolf Pro для сетевых хранилищ (NAS), жесткий диск BarraCuda Pro для настольных ПК, SkyHawk для сети видеонаблюдения и Exos X14 для гипермасштабируемых дата-центров. Эти устройства задают новые стандарты скорости и емкости, а также позволяют клиентам рационально и с большей эффективностью использовать цифровые данные.

С запуском этой продуктовой линейки Seagate продолжает вести индустрию к уменьшению стоимости хранения за 1 ТБ, что обеспечивается благодаря оптимизации принципов работы жестких дисков, их разностороннему применению и беспрецедентно большой емкости хранения. Накопители Seagate предоставляют новые возможности управления данными всем, кому это необходимо: обычным пользователям, представителям творческих профессий, геймерам, а также владельцам крупных систем видеонаблюдения и гипермасштабируемых сред, развернутых на самых разных предприятиях.

«На сегодняшний день возможность управления данными необходима предпринимателям, специалистам творческих профессий, онлайн-геймерам и обычным пользователям, — сказал Мэтт Ратледж (Matt Rutledge), старший вице-президент по устройствам в компании Seagate. — Мы понимаем, как важны данные для эффективной работы, и хотим, чтобы каждый клиент, будь то огромный дата-центр или владелец персонального устройства, имел быстрые и надежные инструменты не только для хранения и передачи данных, но и доступа к ним в любое время и в любом месте».

Жесткие диски IronWolf и IronWolf Pro продолжают расширять возможности сетевого хранения, самую высокую в своем классе надежность и производительность, необходимую для непрерывно работающих сред. Ведущие поставщики систем NAS выбирают диски IronWolf, созданные специально для многопользовательских сред с рабочей нагрузкой до 300 ТБ в год и позволяющие эффективнее использовать данные и сетевые хранилища. Они оснащены микропрограммой AgileArray для серверов NAS, которая поддерживает высокопроизводительный RAID-массив, двухплоскостную балансировку, датчики вращательной вибрации, улучшенное управление энергопотреблением и контроль восстановления после ошибок.

За сохранность данных отвечает инструмент Seagate IronWolf Health Management. Встроенные функции анализа и восстановления в Health Management совместимы с основными системами NAS, которые поставляются партнерами Seagate, и предоставляют все данные о состоянии и работоспособности системы, позволяя действовать на упреждение. На жесткие диски IronWolf и IronWolf Pro дается ограниченная гарантия сроком на 3 года и 5 лет соответственно.

«Во многих компаниях хранилища данных развиваются быстрее, чем остальные сегменты ИТ-инфраструктуры. Пользователи систем Synology будут в восторге от новых жестких дисков Seagate IronWolf на 14 ТБ,— отметил Винсент Цай (Vincent Tsai), менеджер по маркетингу продуктов в Synology Inc. — Работая вместе, Seagate и Synology предлагают надежное решение для безопасного хранения и резервного копирования ценных бизнес-данных».

Специалисты из разных отраслей все чаще общаются в цифровом пространстве и предъявляют все более жесткие требования к производительности. Жесткий диск BarraCuda Pro 3.5" станет идеальным решением для настольных компьютеров и систем хранения данных с прямым подключением (DAS).

Представители творческих профессий, геймеры, небольшие компании и ИТ-специалисты заинтересованы в быстром и безопасном обмене большими объемами данных. Высокопроизводительные жесткие диски BarraCuda Pro емкостью 14 ТБ обладают самой высокой в отрасли частотой вращения шпинделя — 7200 об/мин, максимальной скоростью передачи данных — 250 МБ/с и исключительным объемом кэш-памяти — 256 МБ, что достигается благодаря использованию технологии многоуровневого кэширования Seagate Multi-Tier Caching Technology (MTC).

BarraCuda Pro обеспечивает скорость, разносторонность и надежность различных операций, будь то сложная обработка видео с разрешением 8K или передача больших файлов в резервное хранилище, — и все это по доступной цене и с ограниченной пятилетней гарантией.

Отрасль видеонаблюдения быстро развивается, увеличивается разрешение видео, объем аналитических данных и период хранения, и вместе с ними растут требования к емкости хранилищ. Жесткие диски Seagate SkyHawk обладают оптимальным сочетанием трех главных в отрасли видеонаблюдения характеристик: производительности, высокой емкости и надежности.

SkyHawk 14TB вмещает до 9000 часов HD-видео с 64 HD-камер, оптимизирован для установки в видеорегистраторы DVR и NVR, выдерживает непрерывные рабочие нагрузки и оснащен микропрограммой ImagePerfect, которая сводит к минимуму выпадение кадров и время простоя. В этом жестком диске применяется технология SkyHawk Health Management, активно отслеживающая и анализирующая данные о работоспособности устройства, что позволяет предотвращать потенциальные проблемы, вовремя принимать необходимые меры и восстанавливать систему в случае ошибок. На SkyHawk 14TB предоставляется трехлетняя гарантия.

Жесткие диски Exos X14 отвечают требованиям к эффективности, надежности и безопасности самых современных гипермасштабируемых дата-центров и обладают улучшенной поверхностной плотностью, поэтому на компактный жесткий диск с форм-фактором 3.5" вмещается больший объем данных. Кроме того, Exos X14 отличаются самым низким в отрасли энергопотреблением и высшей в своем классе производительностью, что позволяет максимально увеличить емкость хранилища, упростить обслуживание и сократить эксплуатационные затраты.

Потребность в гипермасштабируемых системах и облачных хранилищах постоянно растет, а новые жесткие диски Exos X14 от Seagate позволяют хранить на 40% больше петабайт в одной стойке по сравнению с дисками Exos 10TB, но при этом занимают столько же места. Жесткий диск Exos X14 заполнен гелием и весит на 10% меньше, чем диски класса nearline, заполненные воздухом. Благодаря гибким возможностям форматирования он интегрируется с большим количеством систем и поддерживает широкий ряд рабочих нагрузок. Exos X14 также поставляется в виде модульной корпоративной системы (Exos E 4U106), которую можно расширить до невероятной емкости — 1,4 ПБ.

На жесткие диски Exos X14 распространяется 5-летняя ограниченная гарантия. Они соответствуют Федеральному стандарту обработки информации (FIPS) правительства США (140-2, сертификат безопасности уровня 2) и стандарту ISO/EIC 15408 «Общие критерии защищенности информационных технологий» (CC).

Рекомендуемая розничная цена IronWolf и IronWolf Pro 14TB — $554,6 и $619,5 соответственно. Рекомендуемая розничная цена BarraCuda Pro 14TB — $607,7. Рекомендуемая розничная цена SkyHawk14TB — $531. Рекомендуемая розничная цена Exos X14 — $614,99 .